La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó. La 98.ª edición de los premios de la Academia se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde las principales estrellas de Hollywood se reunirán para reconocer a las mejores películas estrenadas durante 2025. Este año la ceremonia volverá a estar conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien repite como anfitrión tras su participación en la edición anterior.

La gala incluirá presentaciones musicales, grandes invitados y la entrega de premios en 24 categorías, entre ellas la nueva categoría de mejor casting, añadida recientemente por la Academia.

Entre las películas nominadas destacan títulos como “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Train Dreams”, “Valor sentimental” y “Una batalla tras otra”, que competirán por el premio más importante: Mejor película.

Este año la ceremonia volverá a estar conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien. (Foto: AFP)

Sin embargo, la gran protagonista de la temporada es “Sinners”, que llega a la ceremonia como la producción más nominada del año. La película consiguió 16 nominaciones, una cifra que la coloca como la gran favorita de la noche y que refleja su fuerte presencia en varias de las categorías principales.

Además de aspirar al premio a Mejor película, Sinners también compite en categorías importantes como dirección, actuación, guion y apartados técnicos, lo que aumenta sus posibilidades de llevarse varias estatuillas.

La gran protagonista de la temporada es Sinners, que llega a la ceremonia como la producción más nominada del año. (Foto: Warner Bros.)

Como es tradición, la ceremonia incluirá presentadores invitados, números musicales inspirados en las películas nominadas y momentos especiales que suelen convertirse en algunos de los más comentados del mundo del entretenimiento.

La gala suele durar alrededor de tres horas y media y cada año reúne a millones de espectadores en todo el mundo.

Canales y plataformas oficiales para ver los Oscars 2026 en vivo

La transmisión de la gala estará disponible a través de diferentes canales y plataformas según la región:

ABC : transmisión oficial en televisión en Estados Unidos

: transmisión oficial en televisión en Estados Unidos Hulu : streaming en vivo en EE. UU.

: streaming en vivo en EE. UU. TNT : señal televisiva para América Latina

: señal televisiva para América Latina Max / HBO Max : streaming en varios países de la región

: streaming en varios países de la región TV Azteca: transmisión en México

Estas plataformas permitirán seguir la ceremonia completa, desde la alfombra roja hasta el anuncio de los principales ganadores.

Hora de inicio de los Oscars 2026 por país

La ceremonia comenzará oficialmente a las 7:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos). Dependiendo del país, estos serán algunos de los horarios aproximados:

Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Perú / Colombia: 7:00 p.m.

Chile / Argentina: 9:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (del 16 de marzo)

Los horarios pueden variar ligeramente según la transmisión local y la cobertura previa de la alfombra roja.

Lista completa de nominados a los Oscars 2026

Categoría Nominados Mejor Película Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams Mejor Director Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Ryan Coogler (Sinners), Josh Safdie (Marty Supreme), Joachim Trier (Sentimental Value), Chloé Zhao (Hamnet) Mejor Actor Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Wagner Moura Mejor Actriz Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve, Emma Stone Actor de Reparto Jacob Elordi, Sean Penn, Stellan Skarsgård, Benicio del Toro, Delroy Lindo Actriz de Reparto Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku, Teyana Taylor Película Animada Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie, Zootopia 2 Película Internacional The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sentimental Value (Noruega), Sirât (España), The Voice of Hind Rajab (Túnez) Guion Original Blue Moon, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners Guion Adaptado Bugonia, Frankenstein, Hamnet, The Secret Agent, Train Dreams Documental The 50, American Coup, Bread and Roses, No Other Land, Union Dirección de Casting Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams Diseño de Producción Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Sinners, Train Dreams Fotografía F1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners, Train Dreams Diseño de Vestuario Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Sinners Montaje F1, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value, Sinners Efectos Visuales Bugonia, F1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners Sonido F1, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Train Dreams Banda Sonora Blue Moon, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Sinners Canción Original Blue Moon, High in the Sky (Elio), It Was Just an Accident, Sinners, Song Sung Blue Maquillaje y Peluquería Bugonia, Frankenstein, Marty Supreme, Sinners, Train Dreams

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