Después de nueve años de separación, Millie Corretjer y Óscar de la Hoya alcanzaron un acuerdo para oficializar su divorcio. Aunque se requiere la firma del juez de la Corte para que la disolución sea legalmente oficial, ha trascendido una serie de tratos pactados entre ambas partes. ¿Cuáles son?

Es importante mencionar que el exboxeador había presentado este recurso legal en el 2023, según información compartida por TMZ Sports. En los documentos presentados, de la Hoya fundamentó que existían “diferencias irreconciliables” con la madre de sus tres hijos.

Tras una larga y tensa espera de casi tres años, la leyenda del boxeo mexicano finalmente llegó a un trato con la artista para culminar definitivamente su mediática historia de amor.

Óscar de la Hoya y Millie Corretjer tienen tres hijos: Óscar Gabriel, Nina y Victoria. (Crédito: AP Photo/Reed Saxon) / Reed Saxon

Los acuerdos del divorcio entre Millie Corretjer y Óscar de la Hoya

Según lo expuesto por medio citado, los detalles de los acuerdos entre ambas partes se mantienen confidenciales; sin embargo, se supo que Óscar de la Hoya marcó la casilla para renunciar a su derecho de recibir manutención conyugal de Millie Corretjer.

Además, resolvieron el asunto sobre los bienes gananciales que mantienen en conjunto y de la manutención correspondiente a dos de sus tres hijos (de 18 y 11 años).

Óscar De la Hoya presentó este recurso legal a inicios del 2023. (Foto: Difusión)

Historia de amor entre Millie Corretjer y Óscar de la Hoya

El amor entre ambas celebridades surgió en el año 2000, cuando el exboxeador quedó cautivado con la belleza de la intérprete de ‘Una voz en el Alma’. Tan solo pasó un año para que ambos se dieran el “sí” en el altar.

Corretjer y de la Hoya mantuvieron una relación de 15 años como pareja, ya que en el 2016 finalizaron su romance; sin embargo, aún seguían siendo esposos ante la ley. Producto de su amor, tuvieron tres hijos: Óscar Gabriel, Nina y Victoria.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!