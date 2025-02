La fiebre del Super Bowl 2025 está en su punto más alto, y mientras los Kansas City Chiefs se preparan para enfrentarse a los Philadelphia Eagles este domingo 9 de febrero, la atención no solo está en el campo de juego. La relación entre Travis Kelce y Taylor Swift sigue siendo un tema de conversación, y esta vez fue Ed Kelce, el padre del jugador, quien dio de qué hablar. Durante una entrevista, Ed compartió su deseo para el futuro de su hijo y la superestrella del pop una vez que termine el gran partido. ¿Qué fue lo que dijo?

El papá de Kelce, Ed, comentó rápidamente sobre la relación de su hijo con la cantante de Bad Blood en una entrevista con Today de Australia el jueves.

“Creo que superaremos el Super Bowl, creo que será un muy buen momento para los dos sin la temporada de la NFL, sin la gira Eras, solo ellos realmente conectándose más”, dijo.

Ed, quien también es padre de Jason Kelce, comentó: “Creo que eso solo puede ser algo bueno”.

Travis Kelce y Taylor Swift estarán en el evento deportivo más esperado del año: el Super Bowl 2025. | Crédito: AFP

Además, no escatimó en halagos para la cantante y aseguró al medio que “es un placer estar cerca de Swift”.

“Está aprendiendo mucho más sobre fútbol. Ve muchos partidos con su padre y siempre que puede”, agregó Ed sobre Swift.

La cantante comenzó a asistir a los juegos de la NFL en septiembre de 2023 para apoyar a Travis y, desde entonces, su presencia en las gradas no ha pasado desapercibida.

El año pasado, Taylor también estuvo en el Super Bowl, donde celebró la victoria de los Chiefs sobre los San Francisco 49ers. Aquel partido hizo historia, convirtiéndose en el Super Bowl más visto de todos los tiempos, con la impresionante cifra de 123.4 millones de espectadores.

Kendrick Lamar será el encargado del espectáculo de medio tiempo este domingo, y cuando le preguntaron a Ed Kelce si existía la posibilidad de que Taylor Swift se uniera al rapero en el escenario, su respuesta fue clara.

Travis Kelce y Taylor Swift iniciaron su relación sentimental en 2023 y muchos fans de la pareja esperan que ambos se comprometan pronto. | Crédito: Jamie Squire / Getty Images

“No tengo idea. No he hablado con Taylor esta semana. No tengo idea de cuáles son sus planes. Dejaría que su publicista hablara contigo sobre eso”, comentó.

Por otro lado, Ed también fue consultado sobre un posible futuro matrimonio entre su hijo Travis y la cantante. Su reacción fue de lo más divertida:

“¿De verdad creías que se me iba a ocurrir eso?”, respondió entre risas.

Esto surge justo después de que se diera a conocer la reacción de Taylor Swift ante los recientes comentarios de Travis Kelce sobre Donald Trump.

El jugador expresó que sería un “honor” tener al expresidente en el próximo partido, algo que no tardó en generar polémica y enfurecer a algunos fanáticos.

