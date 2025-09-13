Christian Nodal se encuentra en el ojo de la tormenta ante la reciente revelación de Cazzu: fue prohibida de viajar junto a su hija a cualquier país . Esto le permitió que recibiera un fin de críticas por los distintos seguidores de la cantante argentina; sin embargo, no imaginó que su decisión ocasionaría una profunda molestia en sus padres, Jaime y Cristy.

Esta información fue compartida por el periodista argentino Javier Ceriani. Según él, los papás del artista de música regional mexicana pretenden convencerlo para que la pequeña Inti pueda realizar viajes.

“Están tratando de intervenir los padres de Nodal para que él le dé el pasaporte y la libertad a Inti. Están tratando de mediar esta situación”, dijo el presentador,

Cazzu contó sobre este hecho polémico durante su visita al podcast 'Se regalan dudas'. (Crédito: Se Regalan Dudas Podcast / YouTube)

Están “furiosos” ante la decisión de Nodal

Lo curioso de esta situación es que Javier Ceriani afirmó que los progenitores del artista mexicano de 26 años sienten una profunda molestia, pues no han tenido la oportunidad de pasar tiempo con su nieta.

“Los abuelos de Inti están muy furioso. Quieren ver a Inti. Están muy muy descontentos con el actuar de Christian Nodal como padre. Creen, firmemente”, añadió.

Christian Nodal afirmó que "no le faltará nada" a su hija Inti, pese a las disputas con Cazzu. (Crédito: @nodal / Instagram)

Pero si consideras que esto fue lo más llamativo, te sorprenderás con lo que reveló el periodista argentino. Según él, Cristy Nodal y Jaime Gonzáles consideran que la decisión de su hijo fue influenciada por un nombre: Ángela Aguilar .

A pesar del supuesto mal accionar que tuvo Christian Nodal al iniciar rápidamente una relación con la hija de Pepe Aguilar tras separarse de Cazzu, sus padres mantienen una “muy buena relación” con la intérprete de ‘Con Otra’.