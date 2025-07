Últimamente, Pamela Anderson está generando impacto por las revelaciones que realiza. Precisamente, no hace mucho te conté que ella dio a conocer el gran detalle que tuvo con Liam Neeson, y ahora es el centro de atención porque expuso el gran consejo que recibió de Priscilla Presley antes de grabar la nueva versión de ‘The Naked Gun’ (‘¿Y dónde está el policía?’, en español).

Primero que nada es fundamental que sepas que Priscilla Presley es una voz autorizada en la franquicia de comedia, ya que ella (interpretando a ‘Jane Spencer’), junto a Leslie Nielsen (‘Frank Drebin’), la lideró en tres cintas: ‘The Naked Gun: From the Files of Police Squad!’ (1988), ‘The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear’ (1991) y ‘The Naked Gun 33 1/3: The Final Insult’ (1994). Por todo lo anterior, Pamela Anderson valora mucho la recomendación que le dio.

Pamela Anderson es una actriz y modelo de glamour canadoestadounidense que nació el 1 de julio de 1967. (Foto: John Phillips / Getty Images)

Lo que le dijo Priscilla Presley a Pamela Anderson

“Se puso en contacto conmigo y me dijo: ‘Diviértete. No tengas miedo de hacer tonterías’. Es un buen consejo”, aseguró la actriz de 58 años cuando conversó con People en el estreno de ‘The Naked Gun’ en Cineworld Leicester Square, Londres, el 22 de julio.

Priscilla Presley es una actriz y empresaria estadounidense. Saltó a la fama en 1967, cuando se casó con el cantante y actor estadounidense Elvis Presley, con quien tuvo una única hija: Lisa Marie Presley. (Foto: Paul Archuleta / Getty Images)

Ese mismo día Pamela Anderson también indicó que divirtió bastante trabajando con Liam Neeson en la película. “Es tan tonto y bobo, y yo también, así que nos llevamos de maravilla tanto delante como detrás de las cámaras”, recalcó.

Los papeles de Pamela Anderson y Liam Neeson en ‘The Naked Gun’

Por si te estás preguntando cuáles son los papeles de Pamela Anderson y Liam Neeson en la nueva versión de ‘The Naked Gun’, te digo que la actriz interpreta a un personaje llamado ‘Beth’, mientras que el artista ‘da vida’ al detective del escuadrón de policía de Los Ángeles, ‘Frank Drebin Jr.’, hijo de ‘Frank Dreblin’.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí