Pamela Anderson y Liam Neeson son los protagonistas de la nueva entrega de ‘The Naked Gun’, y a raíz de la química que hay entre ellos se generó un gran rumor de romance, el mismo que ha sido ‘alimentado’ constantemente por los dos debido a sus constantes muestras de afecto. Precisamente, en esta ocasión te cuento que hace poco la actriz, durante una entrevista, se animó a usar, junto con su colega y presunta nueva pareja, un producto cosmético. ¿Quieres más detalles al respecto? No te vayas de aquí.

Como ya indiqué en la bajada de esta nota, los dos actores fueron invitados al programa ‘What Happens Live with Andy Cohen’ y ahí participaron en un segmento llamado ‘Ask Anderson’, donde la artista tenía que responder una serie de preguntas. Es así como acabó contestando cómo mantiene su piel “humectante y fresca”.

Pamela Anderson y Liam Neeson se volvieron muy buenos amigos a raíz de haber trabajado juntos en ‘The Naked Gun’. (Foto: Cindy Ord / Getty Images for SiriusXM) / Cindy Ord

La línea de cuidado de piel que tiene Pamela Anderson

“Tengo una línea de cuidado de la piel llamada Sonsie”, comenzó diciendo, mientras sacaba el bálsamo básico Sonsie Skin, el cual llegó a aplicarse en sus labios para luego hacer lo mismo en los labios de Liam Neeson. “Listo, mucho mejor”, expresó al finalizar todo su accionar.

Pamela Anderson aplicando una capa de bálsamo en los labios de Liam Neeson. (Foto: Watch What Happens Live with Andy Cohen / YouTube)

“¡Genial!”, manifestó después el presentador Andy Cohen. El público presente también se emocionó por ver la escena que protagonizaron ambos actores. Si te interesa mirar el momento, aquí te comparto el video del mismo para que lo aprecies sin problemas. Con respecto a cuánto cuesta el mencionado bálsamo, te digo que este se vende por $22, según la página oficial de Sonsie. Además, es importante señalar que es parte de una línea de cuidado de la piel que también incluye un limpiador, un suero y un humectante.

Los papeles de Pamela Anderson y Liam Neeson en ‘The Naked Gun’

Si en caso te estás preguntando cuáles son los papeles de Pamela Anderson y Liam Neeson en la nueva versión de ‘The Naked Gun’, te digo que la actriz interpreta a un personaje llamado ‘Beth’, mientras que el artista ‘da vida’ al detective del escuadrón de policía de Los Ángeles, ‘Frank Drebin Jr.’, hijo de ‘Frank Dreblin’.

