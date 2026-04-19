La banda de rock estadounidense The Strokes cerró su presentación del sábado 18 de abril en el festival Coachella 2026 con un mensaje político que no pasó desapercibido. El momento final del show generó sorpresa entre el público y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Cuando terminaron su última canción, en la pantalla gigante detrás del escenario comenzó a reproducirse un video. En las imágenes se veía una escuela siendo destruida, acompañada del texto “Última universidad en pie en Gaza”. Mientras el clip seguía en pantalla, los integrantes de la banda se levantaron y abandonaron el escenario.

El montaje también incluía acusaciones hacia la CIA, señalándola por supuestos cambios de régimen en otros países. Además, el contenido criticaba de forma implícita los bombardeos de Israel en Gaza y las acciones militares de Estados Unidos en Irán.

Durante ese momento, la banda interpretaba su canción Oblivius, que incluye la frase: “¿De qué lado estás?”. En relación con la CIA, el video también daba espacio a una teoría conspirativa que vincula al gobierno estadounidense con el asesinato de Martin Luther King Jr..

Uno de los puntos más polémicos fue la inclusión del conflicto entre Israel y Hamás, un tema que sigue generando divisiones políticas. Según reportes de Daily Mail, la controversia fue tal que la pantalla detrás de la banda se apagó de manera repentina tras mostrar imágenes de ataques con misiles en Gaza.

No era la primera señal de un tono político en su presentación. Durante el show del 11 de abril, el vocalista Julian Casablancas habló sobre el próximo registro automático para el servicio militar.

Mientras algunos defendieron la postura de la banda, otros cuestionaron que mezclaran música con política. (Foto: Instagram)

“¿Están entusiasmados con el draft? Oh, esperen, no con el draft de la NFL”, le dijo a la audiencia. “En seis meses, creo que todos los que sean elegibles tendrán que registrarse para el ejército. Espero liderar una de las unidades de Coachella. La unidad más sexy de nuestro orgulloso ejército, estoy seguro”.

Las reacciones a este mensaje político fueron divididas. Algunas personas aplaudieron la postura de la banda, mientras que otras la criticaron.

“¡La política de los golpes apesta! Sigue tocando solo música”, comentó un usuario en redes sociales. Incluso algunos seguidores mostraron preocupación por el posible impacto a largo plazo: “Para aquellos que se lo perdieron, este fue el momento en que The Strokes básicamente quemó su puente de Coachella”.

Coachella 2026 termina el 19 de abril de 2026.(Foto: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Cabe agregar que Casablancas tiene antecedentes de activismo político. En 2021 firmó una carta de “Músicos por Palestina” y la banda apoyó al senador Bernie Sanders durante su campaña presidencial de 2020.

Por otro lado, el grupo anunció recientemente una gira mundial que comenzará en junio y se extenderá hasta el otoño.

Lo que se sabe sobre el regreso de The Strokes a los escenarios

La nueva gira de The Strokes, titulada “Reality Awaits Tour”, servirá para presentar su séptimo álbum de estudio, Reality Awaits, el cual fue producido por Rick Rubin y tiene su fecha de estreno programada para el 26 de junio de 2026. Este disco es el primero de la banda en seis años y ya estrenaron el primer sencillo titulado “Going Shopping”.

El tour mundial arrancará oficialmente el 12 de junio en el festival Bonnaroo de Tennessee y recorrerá gran parte de Estados Unidos y Canadá durante el verano. En agosto visitarán Japón (festivales Summer Sonic en Tokio y Osaka) y en octubre se trasladarán a Europa y Reino Unido, con fechas confirmadas en ciudades como Londres (6 de octubre), Ámsterdam (11 de octubre), Berlín (15 de octubre), Barcelona (20 de octubre) y París (22 de octubre), para cerrar la gira en Dublín el 28 de octubre.

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