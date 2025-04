Luego del éxito de “Papás por conveniencia”, se vendrá la secuela “Papás por siempre”, en la que habrá un salto temporal de 5 años y muchas sorpresas por delante. Desde ya, una de las nuevas incorporaciones al elenco será Erika Buenfil, reconocida actriz mexicana que volverá a la pantalla chica para esta telenovela de Univisión y Televisa.

Erika Buenfil se sumará al elenco de la secuela de “Papás por conveniencia”, ahora titulada “Papás por siempre”, y las grabaciones comenzarán en mayo. La reconocida actriz de melodramas mexicanos interpretará a la madre de Aidé. Un rol que no solo implicará drama, sino también una profunda exploración de la relación madre-hija.

EL NUEVO LOOK DE ERIKA BUENFIL

Y luego de ser anunciada como parte del elenco de la telenovela, Erika Buenfil sorprendió a todos con un cambio de look para interpretar a la madre de Aidé. A través de las redes sociales de Rosy Ocampo, productora de la serie, las personas se enteraron de este cambio en la imagen de la actriz.

“¡Transformación completa! Erika Buenfil ya es oficialmente Gisela, la mamá de Aidé, fuerte y llena de matices”, se lee en el perfil de Instagram de Rosy Ocampo junto a un video en el que la actriz muestra su nuevo look.

El nuevo look de Erika Buenfil. (Foto: Instagram Rosy Ocampo) ×

LA EMOCIÓN DE ERIKA BUENFIL POR LLEGAR A LA TELENOVELA

Erika Buenfil regresa a la pantalla con un personaje que, según promete, mostrará una faceta completamente nueva de ella. En la nueva producción, interpretará a una mujer del norte del país, originaria de Monterrey, con una personalidad fuerte, rebelde y un pasado emocional que vuelve a tocar su puerta. “Me van a ver muy distinta”, adelantó la actriz. “La verdad, los papeles facilitos no me gustan. A mí me gustan los retos”.

Y esta nueva entrega será precisamente eso: un verdadero reto. La historia da un giro con un salto temporal de cinco años, lo que abre nuevas tramas, conflictos familiares más profundos y transformaciones inesperadas en sus personajes. La vida ha seguido su curso y, con ella, cada protagonista ha tomado caminos distintos, con heridas, aprendizajes y decisiones que marcarán el rumbo de la serie.

Ariadne Díaz y José Ron retoman sus papeles protagónicos, esta vez enfrentando situaciones más maduras y cargadas de responsabilidades que nacen tanto del presente como del pasado. “En cinco años muchas cosas suceden”, explicó el productor Juan Osorio, quien además reveló que pidió al equipo de guionistas crear una historia que pueda ser disfrutada tanto por los nuevos espectadores como por quienes han seguido fielmente la trama desde su inicio.

"Papás por siempre" tiene una trama centrada en temas como la paternidad, la responsabilidad emocional y las segundas oportunidades (Foto: Univisión) ×