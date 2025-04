El 2003 fue un año sumamente especial para Paris Hilton, ya que ahí dio un verdadero salto a la fama con ‘The Simple Life’, un programa de telerrealidad donde, junto a su amiga de la infancia, Nicole Richie, viajaba por Estados Unidos para realizar trabajos ocasionales antes de ingresar al mundo corporativo. Justamente, antes de la emisión del primer episodio de la serie de televisión, Kathy Hilton le dio un gran consejo a su hija y justamente sobre el mismo vamos a profundizar en esta nota.

La propia Paris Hilton fue quien lo dio a conocer. De acuerdo a People, lo hizo durante el almuerzo The LA Woman de la revista Los Angeles Magazine, celebrado en Beverly Hilton, donde fue reconocida como la Mujer del Año por su liderazgo y sus esfuerzos tras el incendio de Palisades.

Según la citada fuente, la socialité indicó que tanto su progenitora como su abuela moldearon la mujer que es actualmente, pero lo que más llamó la atención fue el gran consejo que recibió por parte de su madre la noche antes de que ‘The Simple Life’ se transmitiera por primera vez en 2003.

Paris Hilton junto a su madre Kathy, quien siempre ha sido una persona importante en su vida. (Foto: Presley Ann / Getty Images for LACMA) ×

“Tu vida va a cambiar para siempre”

“Mi mamá me dijo: ‘Paris, el programa sale mañana en Fox, tu vida va a cambiar para siempre. Y quiero que siempre sigas siendo la misma chica dulce y sencilla que eres. Y nunca lo olvides’”, recordó. Luego indicó que las poderosas palabras son algo que siempre ha mantenido cerca de su corazón.

Paris Whitney Hilton es una empresaria, socialité, modelo, actriz, cantante, diseñadora, filántropa y DJ estadounidense. (Foto: Monica Schipper / Getty Images) ×

“Llevo mucho tiempo en esta ciudad, así que he visto mucho, mucha fama y cosas que se me suben a la cabeza, y eso es algo que nunca querría pasar. Así que estoy muy agradecida de tener unos padres maravillosos que me han criado para ser la mujer que soy hoy”, recalcó la socialité. Con respecto al programa ‘The Simple Life’, ten en cuenta que este acabó en 2007. Sin embargo, Paris y Nicole se volvieron a reunir para otro. Estuvieron juntas nuevamente para una serie de tres partes de Peacock muy esperada titulada ‘Paris & Nicole: Encore’, que se estrenó en diciembre de 2024, de acuerdo a People.