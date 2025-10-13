Hace unos días, Jennifer Lopez fue noticia en el mundo del espectáculo por sus sentimientos encontrados a raíz de que sus hijos (Maximilian David Anthony y Emme Muñiz) pronto irán a la universidad. Ahora nuevamente la ‘Diva del Bronx’ ha llamado la atención, ya que salió a la luz cómo ayudó a Diego Luna durante el rodaje de ‘Kiss of the Spider Woman’. ¿Te interesa saberlo? Entonces lee esta nota por completo.

La cinta en cuestión se estrenó en New York el lunes 6 de octubre. Ese día, el guionista y director del filme, Bill Condon, acudió a la proyección y pudo conversar con People. En aquel diálogo, reveló una situación que tiene que ver con la intérprete de ‘On the Floor’ y el artista mexicano.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Valerie Macon / AFP) / VALERIE MACON

“Compartió su inseguridad con Jennifer y ella…”

Resulta que en esa entrevista llegó a decir que las habilidades de liderazgo de Jennifer Lopez tuvieron un efecto inmediato en la química laboral. Ese punto lo profundizó mencionando a Diego Luna (‘Valentín Arregui’ en la cinta), quien “llegó a esto sin ser bailarín, y es un actor serio y excelente. Pero, ¿sabes? Compartió su inseguridad con Jennifer y ella le dio una nota maravillosa: ‘Eres un gran actor, interpreta el papel de Gene Kelly’”.

Diego Luna un actor y director mexicano de televisión, teatro y cine. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

Según sus palabras, las personas que trabajaron en ‘Kiss of the Spider Woman’ “vieron cómo ella lo protegía. Y luego, poco a poco, a medida que avanzaba la película, pasaban más tiempo juntos hablando de cosas, y era hermoso verlo”. Sin duda, tiene un gran concepto de la artista.

Los personajes que interpreta Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’

Cabe mencionar que Jennifer Lopez, en ‘Kiss of the Spider Woman’, interpreta a ‘Ingrid Luna’ y a ‘Aurora’ (‘la mujer araña’), personajes que forman parte de la historia que le va contando ‘Luis Molina’ (Tonatiuh) a ‘Valentín Arregui’ (Diego Luna), mientras comparten celda. También es necesario subrayar que ‘JLo’, en la cinta, tuvo el rol de productora ejecutiva.

Películas destacadas de Jennifer Lopez

‘Selena’ (1997)

‘Out of Sight’ (1998)

‘The Wedding Planner’ (2001)

‘Maid in Manhattan’ (2002)

‘Gigli’ (2003)

‘Shall We Dance?’ (2004)

‘Monster-in-Law’ (2005)

‘The Back-Up Plan’ (2010)

‘The Boy Next Door’ (2015)

‘Hustlers’ (2019)

