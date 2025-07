Nadie puede decir que Kevin Jonas no es un hombre exitoso, ya que actualmente le va estupendamente en su carrera musical como integrante de la banda Jonas Brothers, que en agosto de este año iniciará una nueva gira (‘Jonas20: Greetings from Your Hometown’). Lo curioso es que luego de que el grupo se separara temporalmente en 2013, el artista pasó por un duro momento: perdió casi todo su dinero y hace poco decidió contar la razón de lo sucedido.

La revelación se produjo en el pódcast ‘The School of Greatness’, el cual participó junto a sus hermanos Nick y Joe el lunes 7 de julio. Ahí los tres hermanos hablaron con Lewis Howes sobre cómo encontraron lo que realmente importa en la vida en medio de perderlo todo. Pero en esta nota solo nos vamos a centrar en lo que dijo Kevin.

“He visto el comienzo del éxito financiero: desde no saber qué era realmente el dinero y comprenderlo hasta no tenerlo y perderlo casi todo”, le dijo Kevin al presentador del pódcast. A raíz de sus palabras, Lewis se mostró sorprendido, por lo que llegó a preguntarle si realmente perdió casi todo su dinero.

¿Por qué surgieron los problemas financieros?

“Sí, la mayor parte, como hasta el 10 por ciento que queda”, contestó el mayor de los hermanos Jonas, quien luego señaló que los problemas financieros surgieron hace unos 9 años. “Invertí en muchas propiedades y me dedicaba a otras cosas, y en ese momento estaba construyendo. Lamentablemente, no fue la sociedad adecuada, ¿me entiendes?”, agregó.

Kevin Jonas es un músico y actor estadounidense. Nació el 5 de noviembre de 1987. (Foto: John Nacion / Penske Media vía Getty Images)

“Fue algo fortuito”

Debido a que no podía brindar más detalles, Kevin se animó a señalar que lo sucedido le permitió ganar experiencia en el mundo financiero. “Afortunadamente, tuvimos una segunda oportunidad y volvimos a unirnos con la banda. Fue algo fortuito, en cierto modo”, aseveró. Si deseas ver la entrevista que les hicieron a los Jonas Brothers, aquí te dejo el video para que lo aprecies.

¿Por qué se separaron los Jonas Brothers en 2013?

Cabe mencionar que los Jonas Brothers se separaron en 2013 debido a diferencias creativas y tensiones internas, y luego de haber alcanzado el éxito musical en 2005, cuando tuvieron su primera gira. Con respecto a su álbum debut, ‘It’s About Time’, este fue lanzado en 2006. Años más tarde, los hermanos protagonizaron las películas de Disney ‘Camp Rock’ (2008) y ‘Camp Rock 2: The Final Jam’ (2010), así como la serie ‘Jonas’ (2009).

Los Jonas Brothers es un grupo estadounidense de música pop rock originario de Wyckoff, Nueva Jersey, y compuesto por tres hermanos: Kevin, Joe y Nick Jonas. (Foto: Craig T Fruchtman / WireImage / Getty Images)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí