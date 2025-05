Luego de estar tres meses en “La Casa de los Famosos All-Stars”, Paty Navidad volvió a la realidad luego de convertirse en la decimotercera participante eliminada del exitoso reality de Telemundo. Y en una entrevista exclusiva con People en Español, la actriz mexicana contó su experiencia dentro del programa, cómo vivió su pareja su concurso y más detalles.

PATY NAVIDAD DE VUELTA A LA REALIDAD TRAS SER ELIMINADA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL-STARS”

Paty Navidad se mostró tranquila luego de volver a la realidad tras tres meses dentro de “La Casa de los Famosos All-Stars”. Contó que no sintió tanto el cambio, a diferencia de cuando estuvo en la tercera temporada del exitoso reality que produce Telemundo.

“Estar de vuelta a la realidad es muy agradable, sinceramente no la sentí tan choqueante como la temporada 3 en la que salí así como que sentía que venía en un platillo volador y que todo se me movía. Esta vez no. Fue un cambio muy leve, muy positivo, muy agradable; aceptando, respetando y agradeciendo la decisión del público, entendiendo que todo pasa por algo y para algo y que los tiempos de Dios son más que perfectos. Realmente me siento muy agradecida con todo lo que sucedió: bueno y malo”, dijo la exparticipante de “La Casa de los Famosos All-Stars”.

Por otro lado, Paty Navidad se refirió a su pareja y como tomó su participación en el programa. “Conmigo siempre apoyándome, igual que mi familia. Siempre al pie del cañón y pues feliz, orgullosos todos en mi casa y la gente que me quiere, que me ama y me acepta como soy”, agregó.

LA REFLEXIÓN DE SU VIVENCIA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL-STARS”

La artista mexicana pasó de casi ganar la tercera temporada de “La Casa de los Famosos” a quedar eliminada semanas antes de la gran final. “Soy la décima tercera, 13, es número cabalístico, no se fíen. Yo no soy perdedora, soy ganadora y lo seré toda la vida. Perdedores son los que tienen una mentalidad perdedora. En la vida nunca se pierde, se gana o se aprende y yo he aprendido mucho y he ganado siempre”, comentó.

En otra de las preguntas, Paty Navidad respondió sobre qué fue lo más duro que tuvo que vivir durante su etapa en el reality. “Lo más duro y difícil de esta experiencia fue enfrentarme a veces a lo que uno más teme, a cuando hay un entorno tóxico, agresivo, grosero, vulgar y que no es mi área fuerte y tener que resolverlo y tener que lidiar con esa parte desde mi forma de ser. A veces sí decía: ‘Dios, cómo voy a hacer esto’. Bueno, me dejé guiar por el sentido común y por mi sensibilidad y naturaleza que siempre tengo de fluir como lo siento y como voy con esa esencia y pues lo resolví muy bien”, declaró.

“Considero que no me fallé a mí, que eso es lo que me importa; no agredí a nadie, no lastimé. No me considero una persona grosera ni agresiva pese a que hay algunos que les moleste que lo diga, lo digo porque me ha costado mucho construir esta que voy construyendo: un ser humano tratando de ser mejor. Ahí están los hechos también y tengo muchos defectos, pero hay otras cualidades que he ido desarrollando y que me han costado mucho trabajo y que por eso, con respeto a los que les molesta, sí las presumo porque me ha costado”, finalizó la artista azteca.

