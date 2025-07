Cuando me enteré de lo que le pasó a Pedro Montiel, no pude evitar sentir una desazón tremenda, no solo porque lo hemos visto tantas veces aportando su carisma y talento al programa “Hoy” de Televisa, sino porque nadie merece pasar por algo tan violento, tan injusto. El mencionado no solo fue víctima de un ataque brutal, sino que, literalmente, estuvo al borde de la muerte, evidenciando la inseguridad creciente en México.

En medio de rumores, comentarios y algunas publicaciones en redes sociales, se fue aclarando el panorama: lo que vivió el experto en moda fue un episodio de violencia realmente impactante, que lo llevó directo a terapia intensiva y que, de no haber sido por su hermano, probablemente hubiera terminado en tragedia. Aquí te cuento, paso a paso, qué fue lo que le pasó a Pedro Montiel y cómo logró salir con vida de una situación que parece sacada de una pesadilla.

Pedro Montiel es un experto en moda que, en muchas oportunidades, ha colaborado con el programa "Hoy" (Foto: Pedro Montiel / Instagram)

EL TERRIBLE ATAQUE QUE CASI LE CUESTA LA VIDA

Según revelaron los conductores de “Chisme TV” —Rodrigo Diéguez, Regina Castro y Rodrigo Fragoso— el martes 15 de julio, Pedro Montiel fue víctima de una brutal golpiza que lo dejó con la tráquea rota, múltiples heridas y en una situación crítica. El presentador fue ingresado de emergencia al Hospital Ajusco Medio, un centro de salud público de Ciudad de México, donde los médicos lucharon por salvarle la vida.

Lo más fuerte de todo es que Pedro fue hallado en estado grave, vomitando sangre y completamente golpeado. En palabras de los propios comunicadores: “Estaba muy grave, tiene la tráquea rota. Afortunadamente lo encontraron aún con vida, pero está al borde de la muerte”. Y créeme, no estaban exagerando cuando dieron a conocer la lamentable noticia.

PEDRO MONTIEL ROMPE EL SILENCIO

Horas después de que se viralizara la noticia, el propio Pedro apareció para aclarar lo sucedido. Y lo que contó le parte el alma a cualquiera con dos dedos de frente. Confirmó, sin rodeos: “Sí estuve al borde de la muerte, eso no lo voy a negar. A todos les quiero decir que estoy vivo, estoy bien. Hace una semana salí del hospital”. Con esas palabras, el colaborador del programa “Hoy” dejó claro que su recuperación fue larga y dolorosa, pero afortunadamente está de regreso.

SUFRIÓ UNA HEMORRAGIA INTERNA GRAVE

El relato de Pedro no terminó ahí. En esa misma entrevista, el conductor reveló que producto de la golpiza, sufrió una hemorragia en el tubo digestivo alto, lo que le provocó sangrado interno y complicaciones médicas severas. “Cuando pasó todo tuve una psicosis en el cerebro. Literal, lo que me habían hecho a mí era una golpiza”, narró.

Esto explica por qué fue ingresado directamente a cuidados intensivos. La combinación de los golpes, el daño físico y la angustia mental pusieron su cuerpo al límite.

Uno de los detalles más perturbadores del testimonio de Pedro es que, además de haber sido golpeado, fue drogado y amarrado. “Desperté con las manos, los pies y el pecho atados”, contó. Aparentemente, quienes lo agredieron lo sedaron para robarle absolutamente todo, y luego lo abandonaron en ese estado, sin preocuparse si sobreviviría o no.

ESTUVO 6 O 7 DÍAS AMARRADO

Algo de lo más impactante fue saber que Pedro permaneció amarrado durante casi una semana entera. Según él mismo relató, pasaron entre 6 y 7 días antes de que alguien lo encontrara. Su hermano fue quien, tras días sin saber de él, decidió buscarlo y logró dar con su paradero justo antes de que fuera demasiado tarde.

¿CÓMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE PEDRO MONTIEL?

Afortunadamente, Pedro Montiel ya fue dado de alta del hospital y se encuentra en proceso de recuperación. Aunque ha mencionado que la experiencia lo marcó profundamente —tanto en lo físico como en lo emocional— también dijo sentirse agradecido por estar vivo. Sus palabras reflejan fortaleza, aunque también dejan ver que tiene por delante un camino largo hacia la sanación total.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.