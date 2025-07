Para muchos, Pedro Pascal es el actor del momento, ya que su gran talento le está permitiendo formar parte de distintas producciones. Por ejemplo, estuvo en ‘Game of Thrones’, en ‘The Last of Us’, en ‘Materialists’, y ahora mismo está causando sensación por ser una de las estrellas de ‘The Fantastic Four: First Steps’ (‘Los 4 fantásticos: primeros pasos’, en español). Hay que subrayar bien esta nueva película de Marvel porque hace poco fue su estreno mundial en Los Ángeles y él, estando en dicho evento, tuvo un gran gesto con su hermana Lux, que lo acompañó. ¿Deseas saber qué hizo? Lee esta nota por completo.

Con el fin de darte toda la información completa, te cuento que el estreno mundial de la ya indicada cinta fue el lunes 21 de julio en el Dorothy Chandler Pavilion. A dicho lugar el artista fue con su mencionada hermana, que también es actriz, sin imaginar que durante su paso por la alfombra ella iba a necesitar ayuda.

Para ser más exactos, Lux, mientras posaba para las fotos, tuvo problemas con la cola de su vestido negro, y Pedro, al percatarse de ello, se apresuró en agacharse para poder ajustar la tela y dejarla plana. De esa manera, se aseguró de que ella se sintiera bien en ese entonces.

Pedro Pascal es un actor de cine, teatro y televisión, actor de voz y director de escena chileno, nacionalizado estadounidense. (Foto: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)

“Es todo un caballero”

Todo ese momento que te he comentado arriba quedó registrado en un video que fue posteriormente compartido en Instagram por Entertainment Tonight (@entertainmenttonight). Miles de usuarios no tardaron en señalar que el nuevo ‘Mr. Fantastic’ “es todo un caballero”.

“Él me protege mucho”

Cabe mencionar también que, en el estreno de la película ‘The Fantastic Four: First Steps’, Lux, que se declaró transgénero en febrero de 2021, se animó a hablar sobre su vínculo con su hermano al ser entrevistada por People. “Nos dejamos ser. Nos protegemos muchísimo. Él me protege mucho, aunque supongo que paso más desapercibida, pero yo también lo protejo mucho”, sostuvo.

Pedro Pascal con su hermana Lux en el estreno mundial de ‘The Fantastic Four: First Steps’ en el Dorothy Chandler Pavilion en Los Ángeles, California. (Foto: Phillip Faraone / Getty Images for Disney)

¿En qué década se ubica ‘The Fantastic Four: First Steps’?

Cabe mencionar que ‘The Fantastic Four: First Steps’ presenta a ‘Reed Richards / Mr. Fantastic’), a ‘Sue Storm / Invisible Woman’, a ‘Johnny Storm / Human Torch’ y a ‘Ben Grimm / The Thing’ en la década de 1960. La cinta está ambientada en un universo retrofuturista inspirado en esa época, con un enfoque en la carrera espacial y la exploración. Además, en la película aparece el villano ‘Galactus’. Por último, es necesario señalar que los mencionados superhéroes también aparecerán en ‘Avengers: Doomsday’, que se estrenará el próximo año.

