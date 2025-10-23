Katelynn Smoot estaba a punto de dar a luz a su hijo William, en un momento en el que todo parecía estar en su lugar. Ella y su esposo Tyler vivían en Carolina del Norte junto a Lilah, su hija de 18 meses, disfrutando de momentos cotidianos como verla bailar canciones de ‘The Wiggles’ o de Taylor Swift.

Llegado el 24 de febrero, Katelynn se preparaba para dar la bienvenida a su hijo cuando fue sorprendida con una noticia inesperada: un médico entró a la sala y le dijo que Lilah había sufrido una convulsión.

Tras ser trasladada de urgencia y examinada, los estudios iniciales mostraron una masa en el cerebro de la niña. Aunque no había inflamación, lo que permitía esperar unos días para operar, era imposible no preocuparse.

Ese mismo día, la menor fue llevada a un hospital infantil para realizarse una resonancia magnética. La resonancia confirmó lo que más temían: el tumor estaba en etapa 4.

Los médicos confirmaron que se trataba de un cáncer extremadamente agresivo y con pocas opciones de tratamiento. (Foto: @standwithlilah / Instagram)

“Al principio intentamos mantener la esperanza. Pensamos que tal vez le harían la cirugía y todo estaría bien“, dijo Katelynn en conversación con People.

El 3 de marzo, los médicos realizaron la cirugía cerebral y lograron extirpar el tumor por completo. Días después, recibieron el diagnóstico definitivo por teléfono: ATRT, un tumor extremadamente raro y agresivo.

“Cuando la patología confirmó que era uno de los tumores más agresivos, simplemente lloramos. Lloramos durante tres días seguidos,” cuenta Katelynn.

La familia se reunió para apoyarlos, pero el temor era constante: “En los momentos de silencio, solo nosotros dos, recuerdo que miré a mi esposo y le dije: ‘Solo no quiero que ella muera’.”

Su historia se hizo viral cuando su madre comenzó a documentar el proceso en redes sociales, conmoviendo a miles de personas. (Foto: @standwithlilah / Instagram)

Los médicos les explicaron el único tratamiento disponible: dos rondas de quimioterapia de inducción, tres rondas de quimioterapia de alta dosis con rescate de células madre y seis semanas de radiación de protones.

“Con el cáncer de Lilah, si no lo tratas, hay un 100 por ciento de probabilidad de que muera,” afirmó Katelynn. “Como es tan raro, no hay muchas opciones de tratamiento, realmente solo existe un protocolo que se ha usado durante los últimos 25 años.”

Ambos padres dejaron sus trabajos para dedicarse al cuidado de Lilah. Los primeros días del tratamiento fueron los más difíciles. “Tuvo muchos más efectos secundarios,” relata Katelynn.

El tratamiento implicó constantes traslados entre hospitales en Carolina del Norte y una mudanza temporal a Filadelfia para continuar con la radioterapia.

Aunque las primeras etapas fueron difíciles, Katelynn asegura que mantienen una mirada positiva: “La gente no entiende cómo puedes ser feliz en un momento tan duro, pero ella está viva. Está aquí con nosotros, actuando como siempre, y voy a crear todos los recuerdos felices que pueda”.

La cantante Taylor Swift donó $100,000 a la familia, generando una ola de apoyo mundial. (Foto: @standwithlilah / Instagram)

En medio de esta lucha, Lilah encontró consuelo en la música de Taylor Swift. Un video de la niña bailando al ritmo de la cantante se volvió viral y, días después, la familia recibió una sorprendente noticia: Taylor Swift había donado 100 mil dólares a su campaña en GoFundMe.

“Pensamos que era una broma, pero luego vimos el mensaje: ‘Enviando el abrazo más grande para mi amiga Lilah’. Ahí supe que Taylor realmente había visto el video y que le importaba”, cuenta la madre emocionada.

Hoy, Katelynn dice que esa donación no solo ayudó económicamente, sino que le devolvió esperanza.

Ahora, la familia continúa enfocada en vivir el presente y mantener vivo el espíritu de Lilah.

“Quiero que su vida, sin importar cuánto dure, esté llena de recuerdos, experiencias y alegría”, afirma. “Solo quiero que sea feliz”.

