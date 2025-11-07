La fama le ha permitido llegar al punto de decir algo y llamar la atención. ¿De quién estoy hablando? Pues de Glen Powell, quien luego de haber impactado al revelar lo que haría si tuviera una segunda oportunidad en la vida, ha vuelto a sorprender. En esta ocasión porque se animó a contar la vez que habló por teléfono con Tom Cruise durante dos horas.

La información la brindó, según People, durante su participación en ‘The Graham Norton Show’. Ahí el artista de 37 años dejó en claro que, antes de realizar sus acrobacias para su nueva película, ‘The Running Man’, recibió consejos de su coprotagonista de ‘Top Gun: Maverick’.

“Lo más loco que descubrí después fue que…”

“Tuve que descender en rappel ocho pisos de un edificio en condiciones heladas, medio desnudo y con un arnés que me apretaba. Créanme, nada se veía bien”, comenzó diciendo Glen Powell. “Lo más loco que descubrí después fue que había un tipo cuyo único trabajo era evitar que pateara una ventana, lo que significa que estuvo mirando debajo de mi falda toda la noche. ¡Me preguntaba qué estaría viendo toma tras toma!”, agregó.

Glen Powell es un actor, escritor y productor estadounidense. (Foto: MICHAEL TRAN / AFP) / MICHAEL TRAN

“¡Básicamente me dijo cómo no morir!”

Ya con respecto a los consejos que recibió de Tom Cruise, dijo: “Tom me llamó para ponerme al día y lo que pensé que sería una llamada de 10 minutos duró dos horas y media. ¡Básicamente me dijo cómo no morir! También me dio clases de correr. Me dijo: ‘Deberías grabarte corriendo porque no te ves tan genial como crees’. ¡Tenía toda la razón!”.

Tom Cruise es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP) / HENRY NICHOLLS

Cabe mencionar que Tom Cruise es muy famoso por tener la costumbre de realizar acrobacias de todo tipo para sus propias escenas de acción en películas. Es por eso que, en definitiva, las recomendaciones fueron bien recibidas por parte de Glen Powell.

Películas destacadas de Glen Powell

‘Everybody Wants Some!!’ (2016)

‘Set It Up’ (2018)

‘Top Gun: Maverick’ (2022)

‘The Expendables 3’ (2014)

‘Hidden Figures’ (2016)

‘The Outfit’ (2022)

‘Burnt’ (2015)

‘Call of the Wild’ (2020)

‘Anyone But You’ (2023)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí