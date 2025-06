Si bien ahora mismo Brad Pitt se encuentra promocionando su nueva película ‘F1’ (que le permitió hacer realidad un sueño, según indicó anteriormente), al actor le consultaron si estaría dispuesto a volver a compartir pantalla con Tom Cruise y no dudó en asegurar que lo haría bajo una condición que vamos a detallar en las siguientes líneas.

Por si no lo sabías, ambos actores fueron los protagonistas (el dúo vampiro ‘Louis y Lestat’) de ‘Entrevista con el Vampiro’, una película de terror y fantasía que se estrenó en 1994 y que también contó con la participación de otros grandes artistas, como Antonio Banderas y Kirsten Dunst.

Con respecto a su reciente declaración, te comento que todo ocurrió durante el estreno de ‘F1’ en Ciudad de México. Ahí Brad Pitt llegó a conversar con E! News, que le hizo la consulta ya revelada en el primer párrafo y él acabó sorprendiendo a todos con su respuesta.

Brad Pitt es un actor, modelo y productor de cine estadounidense. Por su trabajo interpretativo ha sido nominado cuatro veces a los Premios Oscar, alzándose con la estatuilla como mejor actor de reparto por su actuación en ‘Once Upon a Time in Hollywood’. (Foto: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images)

Su condición tiene una explicación

Luego de indicar que sí estaba dispuesto a actuar nuevamente con su amigo y colega, dijo: “Bueno, no voy a colgar mi trasero de aviones y cosas así, así que... cuando vuelva a hacer algo que sea en tierra”. Esas palabras fueron expresadas por el actor en referencia a que Tom Cruise, en ‘Mission: Impossible - The Final Reckoning’, llegó a sujetarse del ala de un avión mientres este volaba a velocidades de casi 150 mph. Claramente, realizar una escena similar no está en los planes de Brad Pitt.

Tom Cruise es un actor y productor de cine estadounidense que ha ganado tres Premios Globo de Oro, un Premio Saturn y una Palma de Oro Honorífica. (Foto: Manuel Velasquez / Getty Images for Paramount Pictures)

Tengamos en cuenta, además, que la respuesta de Pitt llegó después de que E! News le revelara que Cruise había apoyado públicamente el drama deportivo. Esa noticia lo alegró bastante. “Es tan dulce”, aseguró el artista.

La vez que Tom Cruise elogió la nueva película de Brad Pitt

A principios de este año, según informó People, Tom Cruise, mientras hablaba sobre su propia película ‘Mission: Impossible - The Final Reckoning’, elogió a Brad Pitt por su nueva cinta ‘F1’. “Brad tiene una nueva película con Jerry Bruckheimer y Joe Kosinski”, expresó Cruise en aquel momento, y añadió: “Tengo muchas ganas de verla este verano. Será genial”.

“Es genial ver a Brad conduciendo. Es muy bueno. Es un piloto excelente. Créeme, he competido contra él. Cuando rodábamos ‘Entrevista con el Vampiro’, íbamos a correr en karts. Literalmente, terminábamos y nos pasábamos la noche conduciendo karts”, aseveró el actor.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí