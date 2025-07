A pocos días de que Ángela Aguilar y Christian Nodal celebren su primer aniversario de casados, el próximo 24 de julio, el papá de la cantante, Pepe Aguilar, rompió el silencio sobre el matrimonio de su hija pero lo hizo con su característico sentido del humor.

Durante una entrevista en el programa Sale el sol, el cantante fue consultado por el supuesto acuerdo prenupcial millonario que estaría vigente entre los jóvenes esposos.

Sin dudarlo, respondió entre risas: “Me va a tener que pagar 12 millones de dólares, ¿o cómo estaba el rollo que habían inventado?”, haciendo alusión a los rumores de una cláusula en caso de infidelidad por parte de Christian Nodal.

Pepe Aguilar habló con humor sobre el supuesto acuerdo prenupcial en caso de infidelidad entre Ángela y Nodal. | Crédito: El Búnker | YouTube

Y no se quedó ahí: “O le pago yo o me paga él, no sé”, agregó entre risas, dejando claro que todo lo toma con buen humor, aunque reafirmando que lo más importante para él es que su hija esté bien.

“Están felices y es lo que importa”, dijo con contundencia sobre Ángela y Nodal, quienes han mantenido su vida privada lejos del escándalo tras su sorpresiva boda en 2024.

Christian Nodal y Ángela Aguilar están a punto de celebrar el primer aniversario de casados. | Crédito: Instagram micky_hair

La pareja, según él, sigue viviendo su “luna de miel”, completamente enamorados y concentrados en sus carreras.

Próximos conciertos de Ángela Aguilar en EE. UU.

24 de octubre, en Newark, Nueva Jersey

26 de octubre, en Reading, Pennsylvania

1 de noviembre, en Indianapolis, Indianapolis

2 de noviembre, Chicago, Illinois

6 de noviembre, Dallas, Texas

7 de noviembre, San Antonio, Texas

8 de noviembre, Houston, Texas

9 de noviembre, Oklahoma City

14 de noviembre, Raleigh, Carolina del Norte

15 de noviembre, Atlanta, Georgia

16 de noviembre, Charlotte, Carolina del Norte

20 de noviembre, Tucson, Arizona

21 de noviembre, El Paso, Texas

23 de noviembre, Denver, Colorado

6 de diciembre, San José, California

12 de diciembre, San Diego, California

13 de diciembre, Las Vegas, Nevada

