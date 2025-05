Dura baja en el set de Telemundo. Alberto Rullán, periodista puertorriqueño ganador al Emmy, sorprendió a sus espectadores y fieles seguidores al revelar que ya no pertenece a la famosa cadena televisiva hispanohablante. Así lo hizo saber el comunicador boricua a través de sus redes sociales.

LA PRONUNCIACIÓN DE ALBERTO RULLÁN TRAS SU SALIDA DE TELEMUNDO

“Muchos me han estado escribiendo y preguntando qué estaba pasando, que no me están viendo a través de la pantalla del televisor hace semanas”, explicó el Alberto Rullán a través de un video subido a su Facebook.

“Con la transparencia, con la franqueza y con la honestidad que me ha caracterizado por los pasados 25 años de carrera, quería dejarles saber que ya no pertenezco al equipo de Telemundo 62 ni de NBC 10 en Filadelfia”, continuó el periodista.

El periodista Alberto Rullán durante una grabación en el set de Telemundo 62. (Foto: Facebook Alberto Rullán) ×

“Es momento de tomar una pausa. Me estoy tomando un receso para estar con mi familia, disfrutar de mis hijos. Pero ustedes también son parte de mi familia, así que eso no significa que no me van a volver a ver trabajando en lo que tanto amo: los medios de comunicación”, prosiguió.

“Cuando esté dispuesto, te voy a dejar saber sobre mis nuevos proyectos. Por el momento te deseo mucha salud, como siempre te digo, te deseo mucho éxito, and enjoy the ride, mis amigos”, finalizó el comunicador boricua.

EL PASO DE RULLÁN POR TELEMUNDO

Rullán fue galardonado con un premio Emmy en 2023 por su reportaje “Puerto Rico: Paraíso Devastado”, realizado para Telemundo 62. En la isla, era una figura querida por su trabajo como reportero en “Noticentro” de Wapa TV.

En 2015, el periodista formó parte del equipo de Telemundo47 en Nueva York y, cuatro años más tarde, se integró a la filial de la cadena en Filadelfia, donde continuó su destacada labor periodística hasta su salida.

El periodista Alberto Rullán junto a su esposa. (Foto: Facebook Alberto Rullán) ×