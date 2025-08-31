La periodista mexicana, Adela Micha, generó uno de los momentos más polémicos cuando entrevistó a Christian Nodal , pues consiguió que respondiera las dudas que surgieron cuando finalizó su relación con Cazzu para iniciar, en cuestión de días, su amorío con Ángela Aguilar . Ante este rotundo éxito, la comunicadora está pensando seriamente en contactar a la artista argentina para que brinde su descargo.

Tras regresar de vacaciones, Adela fue recibida por distintos colegas a fin de preguntarle sobre este conversatorio que tuvo con el cantante de música regional mexicana. En primera instancia, negó rotundamente que le ofrecieron dinero para evitar que esta entrevista sea difundida.

“Yo pedí una entrevista y él (Nodal) me la dio. Nadie lo obligó a hablar. (...) Para nada, ¿de dónde sacan esas cosas? La verdad, yo me fui de viaje, yo no sé nada", declaró.

Es más, también puntualizó que no mantiene alguna amistad con el actual esposo de Ángela Aguilar , pues lo consideró como “una de las tantas personas que ha entrevistado”.

La periodista mexicana aseguró que no recibió dinero para evitar la difusión de la entrevista con Christian Nodal. (Crédito: @hoydia / Instagram)

¿Entrevistará a Cazzu ante las declaraciones de Christian Nodal?

Como se sabe, Nodal recibió una gran cantidad de críticas por las respuestas que brindó sobre la madre de su hija Inti. Esto ha provocado que distintos seguidores de este caso estén ansiosos para que Cazzu cuente su versión de los hechos.

Ante ello, una periodista le consultó a Adela Micha si existiría la posibilidad de que mantenga una conversación exclusiva con la intérprete de “Con otra”, a lo que ella dejó abierta la posibilidad.

“Estaría bueno, ¿verdad? (...) No la he buscado (a Cazzu), pero ahora que ya regresé, la buscaré”, fue su respuesta.

Muchos esperan que Cazzu brinde su versión de los hechos ante las declaraciones de Christian Nodal. (Crédito: @nodal / @cazzu / Instagram)

