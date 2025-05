Lejos de los escenarios, Christian Nodal disfruta de su rol más íntimo: el de papá. Su hija Inti, de apenas un año y fruto de su relación con Cazzu, se ha vuelto una de sus mayores inspiraciones. Aunque su vida personal ha cambiado, su cariño por la pequeña permanece intacto.

Recientemente, en una conversación que tuvo lugar en el popular podcast La Cotorrisa, Nodal dejó ver ese lado paternal que rara vez comparte con tanta apertura. Entre risas y recuerdos, confesó haberse sorprendido con un gesto muy particular de su hija, uno que parece haber heredado directamente de él.

“Yo tengo un tic, siempre que estoy pensando o profundizando algo me pellizco la oreja o también me empiezo a disociar, de que me voy. Me acuerdo de que hace tiempo había una foto, un video con mi hija, los dos viendo la televisión y los dos con la misma cara y los dos agarrando la orejita y dices tú: ‘¿Pero eso cuándo lo aprendió?’…”, contó entre sonrisas.

Christian Nodal y su hija Inti. | Crédito: Instagram nodal ×

La anécdota refleja la fuerte conexión entre Nodal e Inti, más allá de la distancia. Aunque ha llevado una vida discreta desde su separación con Cazzu, el cantante ha procurado estar presente. De hecho, en septiembre pasado viajó a Argentina para celebrar su primer cumpleaños, lejos de los reflectores.

Inti aparece solo ocasionalmente en redes, sobre todo en las de su madre, pero sus fans han visto momentos clave de su crecimiento. En abril, Cazzu compartió un audio con sus primeras palabras.

Christian Nodal y su hija Inti. | Crédito: Instagram nodal ×

Durante su participación en La Cotorrisa, Nodal también habló del lazo especial que ha desarrollado con su hija a través de la música. Confesó que ahora su playlist está repleta de canciones infantiles, entre ellas los populares temas de Canticuénticos.

“A mi hija le encantan los Canticuénticos, ya me aprendí la Cumbia del Cocodrilo y no sé qué, aprenderte las canciones y ver desde otra perspectiva la vida…”, compartió, visiblemente conmovido.