La actriz Diane Keaton enfrentó un problema de salud “inesperado” en los últimos meses de su vida, según reveló una fuente cercana a People. La ganadora del Óscar falleció el sábado a los 79 años en California, dejando un gran vacío entre sus seres queridos y admiradores.

“Su deterioro fue muy repentino, lo que fue desgarrador para todos los que la amaban”, comentó un amigo de la actriz. “Fue algo totalmente inesperado, especialmente en alguien con tanta fuerza y espíritu”.

De acuerdo con la misma fuente, la familia de Keaton decidió mantener en estricta reserva su estado de salud.

“En sus últimos meses estuvo rodeada solo de sus familiares más cercanos, quienes optaron por mantener todo en privado”, explicó el informante. “Incluso amigos de toda la vida no sabían completamente lo que estaba ocurriendo”.

Su familia optó por mantener el proceso en la más estricta intimidad, rodeándola solo de sus seres más cercanos. (Foto: Michael Tran / AFP)

La actriz, reconocida por su elegancia y su carácter reservado, sorprendió a muchos cuando, en marzo, puso en venta su casa de ensueño en Los Ángeles por 29 millones de dólares. La propiedad contaba con cinco dormitorios y siete baños.

Keaton solía decir que quería vivir allí para siempre, lo que generó sorpresa entre algunos allegados.

Otra fuente comentó que en los últimos meses Keaton ya no era vista fuera de su hogar.

“Vivió en Brentwood durante muchos años. Amaba su vecindario”, señaló. “Hasta hace solo unos meses, solía pasear a su perro todos los días. Siempre vestía igual: con un sombrero y sus gafas de sol, sin importar el clima”.

En los meses previos, la actriz sorprendió al poner en venta su casa en Los Ángeles y había dejado de ser vista en público. (Foto: @diane_keaton / Instagram)

Quienes la conocieron destacan que mantenía un carácter amable y un encanto único.

“Era muy simpática, divertida y conversadora”, añadió la fuente. “Le hablaba a su perro como si fuera una persona. Era excéntrica y tenía ese aire de la vieja escuela de Hollywood. Era verdaderamente especial”.

Keaton fue una de las actrices más queridas y reconocidas de su generación. Alcanzó la fama en la década de 1970 y brilló en películas emblemáticas como ‘The Godfather’ (El Padrino), ‘Annie Hall’ (Dos extraños amantes), ‘Baby Boom’ (¿Quién llamó a la cigüeña?), ‘First Wives Club’ (El club de las primeras esposas) y ‘Something’s Gotta Give’ (Alguien tiene que ceder).

Reconocida por su talento y carisma, Keaton deja un legado imborrable en el cine. (Foto: @diane_keaton / Instagram)

En 1977 ganó el Óscar a Mejor Actriz por su interpretación en Annie Hall, uno de sus papeles más recordados.

Su última publicación en Instagram, compartida en abril, mostraba a la estrella de Father of the Bride sonriente junto a su perro, Reggie.

Según E! News, su última aparición pública fue a finales de 2024 durante una jornada de compras navideñas.

Diane Keaton deja un legado imborrable en el cine y a sus dos hijos adoptivos, Dexter, de 29 años, y Duke, de 25.

Lo que debes saber sobre Diane Keaton

Diane Keaton fue una actriz, directora y productora estadounidense, reconocida como una de las figuras más influyentes y singulares de Hollywood.

Keaton ganó un Óscar, dos Globos de Oro y un BAFTA, destacándose por su habilidad para interpretar personajes complejos y auténticos tanto en el drama como en la comedia.

Sus dos roles más importantes que la catapultaron al estrellato fueron: Kay Adams-Corleone en la épica trilogía de ‘El Padrino’ (1972-1990), y Annie Hall en la comedia romántica del mismo nombre (1977), papel por el que ganó el Óscar a Mejor Actriz.

Falleció a los 79 años en su residencia de California el 11 de octubre de 2025. Su familia no ha revelado la causa oficial de su muerte.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí