A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Pete Davidson vuelve a recordar a su padre, Scott Davidson, un bombero de Nueva York que perdió la vida mientras respondía a la emergencia. El actor y comediante tenía apenas siete años cuando ocurrió la tragedia del 9/11 y, con el paso del tiempo, ha encontrado distintas maneras de mantener vivo el recuerdo de quien considera un héroe. Ahora, el artista se ha unido a una campaña que busca transformar una fecha marcada por el dolor en una oportunidad para ayudar a los demás.

Davidson participa junto a 9/11 Day en la campaña “UNITE For Good”, creada con motivo del 25.º aniversario del 9/11. La iniciativa invita a las personas en Estados Unidos a realizar buenas acciones, ofrecerse como voluntarias, donar sangre, apoyar organizaciones benéficas o simplemente comunicarse con alguien que quieran para acompañarlo durante una fecha especialmente significativa.

¿Qué dijo Pete Davidson sobre su padre por el 9/11?

En un mensaje difundido como parte de la campaña, Davidson recordó a Scott y explicó por qué considera que participar en acciones de solidaridad es una manera apropiada de homenajearlo.

“Mi padre falleció el 9/11. Era bombero de Ladder 118, Engine 205, en Brooklyn Heights”, contó el actor. También destacó la vocación que tenía su padre por su trabajo y su deseo de ayudar a otras personas.

“Mi padre amaba ser bombero y amaba salvar personas, como lo hizo ese día”, señaló Davidson.

El comediante reconoció que el 9/11 suele ser una fecha difícil para él, pero encontró un significado especial en la propuesta de 9/11 Day, que busca que las personas hagan una buena acción y la transmitan a otros.

“Intentas hacer que el día sea un poco más ligero”, explicó.

Por ello, Davidson invitó a participar en la campaña y a convertir el recuerdo de las víctimas en acciones concretas de solidaridad. “Creo que a mi padre le habría encantado eso”, afirmó.

Pete Davidson asegura que su padre habría valorado el espíritu del 9/11. | Crédito: YouTube / 9/11 Day

¿Quién era el padre de Pete Davidson y qué ocurrió el 9/11?

Scott Davidson era bombero del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y pertenecía a Ladder 118, Engine 205, una unidad ubicada en Brooklyn Heights.

El 11 de septiembre de 2001, Scott respondió junto con otros bomberos a los ataques terroristas perpetrados en Nueva York. Murió durante las labores de emergencia relacionadas con el atentado contra las Torres Gemelas.

Su muerte tuvo un impacto profundo en Pete, quien entonces era apenas un niño. La ausencia de su padre marcó su infancia y posteriormente se convirtió en uno de los aspectos más personales de su historia.

Pete Davidson honra a su padre en el 9/11 con acciones de solidaridad. | Crédito: YouTube / 9/11 Day

¿Cómo afectó a Pete Davidson la muerte de su padre?

Davidson ha contado en diferentes entrevistas que no supo procesar la pérdida cuando era niño. La muerte de Scott ocurrió en una etapa en la que todavía estaba formando su personalidad y su manera de relacionarse con el mundo.

En una entrevista con Peacock, el actor recordó las dificultades que atravesó después de quedarse sin su padre.

“Mi infancia no fue la mejor del mundo. Mi padre murió pronto. Madre viuda, nueva hermana... No lo llevé lo mejor posible. Yo era una pesadilla”, relató.

Con los años, Davidson encontró en la comedia una forma de abordar experiencias dolorosas de su vida. Esa conexión entre humor, pérdida y familia también llegó al cine con The King of Staten Island, película que protagonizó y que está parcialmente inspirada en su propia historia.

La cinta presenta a un joven que intenta enfrentar el duelo por la muerte de su padre, un personaje inspirado en buena medida en la experiencia personal de Davidson.

Pete Davidson mantiene vivo el recuerdo de su padre cada 9/11. | Crédito: Instagram

¿Cómo honra Pete Davidson la memoria de su padre?

Además de hablar de Scott y mantener su nombre dentro de su familia, Davidson ha mostrado cercanía con organizaciones y actividades relacionadas con bomberos, policías, paramédicos y otros trabajadores de emergencia.

Para el actor, reconocer el trabajo de quienes arriesgan su vida para ayudar a otras personas es también una forma de honrar a su padre.

“Hay que honrar a esas personas y siempre apreciarlas. Son verdaderos héroes”, ha señalado.

Ahora, con su participación en la campaña “UNITE For Good”, Davidson busca llevar ese homenaje un paso más allá. La propuesta de 9/11 Day plantea que recordar a quienes murieron y a quienes fueron afectados por los atentados también puede traducirse en actos de solidaridad.

De esta manera, el recuerdo de Scott Davidson no queda únicamente ligado al día en que perdió la vida. Para Pete, también puede permanecer en cada gesto de ayuda que contribuya a que otras personas se sientan acompañadas.

¿Qué es la campaña UNITE For Good?

La campaña de 9/11 Day invita a las personas a elegir una acción positiva para realizar durante el 25.º aniversario de los atentados. Entre las posibilidades están hacer voluntariado, donar sangre, colaborar con una organización benéfica, ayudar a alguien que lo necesite o comunicarse con un ser querido.

La iniciativa busca que el aniversario sea una fecha de memoria, pero también de unión y servicio a la comunidad.

Para Davidson, esa idea tiene un significado particularmente personal: convertir una fecha dolorosa en una oportunidad para ayudar a otros es, en sus palabras, algo que su padre probablemente habría querido.