Peter Greene se mostraba feliz y con buen aspecto en una fotografía publicada pocas semanas antes de su muerte, ocurrida a los 60 años.

El actor, conocido por su participación en 'Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’, se mostró sonriente en una imagen compartida en Instagram el 25 de octubre.

En la foto, Greene posaba junto a un grupo de músicos y parecía estar de buen ánimo. La imagen cobró relevancia tras conocerse la noticia de su fallecimiento, aunque no se ha podido confirmar la fecha exacta en la que fue tomada.

En la foto, Greene posaba junto a un grupo de músicos y parecía estar de buen ánimo. (Foto: @tonyslippaz / Instagram)

El actor fue hallado sin vida el viernes en su vivienda de Nueva York, luego de que un vecino solicitara una revisión de bienestar. De acuerdo con el New York Post, el residente escuchó música navideña sonando de manera ininterrumpida desde el interior del departamento.

Cuando un cerrajero abrió la puerta, Greene fue encontrado inconsciente en el suelo y fue declarado muerto en el lugar. Según informó el New York Daily News, un vecino aseguró que el cuerpo estaba boca abajo y rodeado de sangre.

Las autoridades señalaron que no existen indicios de un acto criminal, aunque aclararon que el informe de la autopsia aún está pendiente. La investigación continúa para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Un vecino alertó a las autoridades tras escuchar música navideña sonando sin parar desde su vivienda. (Foto: Miramax Films)

El mánager del actor, Gregg Edwards, contó que habló con Greene apenas dos días antes de que fuera encontrado sin vida.

“Fue una conversación totalmente normal”, dijo a The Post. Edwards explicó que el actor había expresado su preocupación por una cirugía programada para retirar un tumor benigno cerca del pulmón, prevista justamente para ese viernes.

“Estaba un poco nervioso por la operación, pero dijo que no era nada demasiado serio”, agregó. “Sonaba bien. Fue una conversación completamente normal”.

Investigadores señalaron que no hay señales de un hecho criminal, aunque la causa de muerte aún no fue confirmada. (Foto: @badass_petergreene / Instagram)

Lo que debes saber sobre Peter Greene

Peter Greene fue un actor y productor estadounidense conocido principalmente por sus papeles de villano en la década de 1990. Nació el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey. Falleció recientemente el 12 de diciembre de 2025 en Manhattan, Nueva York, a la edad de 60 años.

Greene se consolidó en la pantalla grande por interpretar a personajes que incluyen villanos y policías corruptos. Dos de sus papeles más icónicos y destacados llegaron en 1994: interpretó a Zed, la sádica guardia de seguridad en el segmento “El reloj de oro” de la aclamada película “Pulp Fiction”. Ese mismo año se popularizó aún más como Dorian Tyrell, el jefe mafioso y antagonista principal de la comedia “La Máscara”, junto a Jim Carrey.

Otros roles importantes incluyen su aparición en el thriller “Sospechosos habituales” (The Usual Suspects) en 1995 como Redfoot y su papel como el villano Deacon en la película “De ladrón a policía” (Blue Streak) en 1999.

En sus últimas décadas, trabajó principalmente en proyectos independientes y en pequeños papeles en series de televisión como Justified y Chicago P.D.

