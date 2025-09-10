Luego de haber sido noticia en el mundo del espectáculo por su absolución de una millonaria demanda por presunta agresión a una guardia de seguridad, Cardi B tiene nuevamente los reflectores encima por su reciente revelación. Resulta que expuso el sorprendente motivo por el que desea tener más hijos. Para más detalles al respecto, sigue leyendo esta nota.

La artista de ‘Am I the Drama?’, por si no estabas enterado, aparecerá en el estreno de la cuarta temporada de ‘Jennifer Hudson Show’ la próxima semana. ¿Cómo sé eso? Por un adelanto que se compartió en en el canal oficial de YouTube, donde justamente la cantante expresa lo que motivó la creación de esta nota.

Según lo que manifestó, ella ya está pensando en su futuro. “Es como si, cuantos más hijos tienes, menos posibilidades tienes de ir a un hogar (de ancianos)”, expresó Cardi B. “Uno de ellos me va a limpiar el trasero”, indicó después.

Cardi B es una rapera, cantante, actriz y empresaria estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

¿Cuántos hijos actualmente tiene Cardi B?

Sobre la cantidad de hijos que tiene actualmente, te digo que la artista por ahora es madre de tres: tiene un hijo (Wave Set, de 4 años) y dos hijas (Kulture Kiari, de 7 años, y Blossom Belle, de 12 meses). Todos esos pequeños nacieron como ‘frutos’ de su relación con su ex Offset.

Cardi B en compañía de sus tres hijos en la celebración del cumpleaños de su hija Kulture Kiari. (Foto: @iamcardib / Instagram)

“Mi hijo es tan gracioso como yo, y hace muchas de las muecas que yo hago... y luego es un poco malo”, llegó a decir también en la entrevista con Jennifer Hudson. “Y mi hija (Kulture Kiari) es muy femenina como yo. Es muy... un poco insolente. Pero es una buena chica”, añadió, antes de precisar que aún está aprendiendo acerca de la más pequeña. “Todavía estoy aprendiendo sobre la bebé. Todavía estoy aprendiendo sobre ella. Todavía estamos tratando de entenderla”, sostuvo.

Sus hijos están creciendo de una manera diferente a como ella lo hizo

Cardi B también dijo que si bien sus hijos están creciendo de una manera distinta a como ella lo hizo, siguen siendo personas muy completas porque se encarga de que así sea. “A mis hijos les encanta ir al barrio. Les encanta ir a casa de su primo. Les encanta ir a casa de mi papá y cosas así. Son muy completos, y eso me encanta”, sentenció.

