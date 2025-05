Hoy, en el BleauLive Theater de Las Vegas, se llevarán a cabo los American Music Awards 2025 y Jennifer Lopez será la gran presentadora del evento. Esta fecha ha sido muy esperada por la actriz y cantante, que ha ensayado bastante para que todo salga a la perfección. También es fundamental señalar que, antes de que llegara el día de la ceremonia, ella habló acerca de sus planes para el verano. ¿Qué dijo exactamente? Descúbrelo aquí.

Para poder entrar directo al tema en cuestión es necesario subrayar que la artista internacional no utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo que motivó esta nota, sino que brindó declaraciones para un medio estadounidense. Exactamente para People.

“Estoy emocionada por la gira (‘Up All Night Live’). Primero, me emociona ir al Orgullo”, dice López, de 55 años, sobre encabezar el World Pride durante el Mes del Orgullo en junio en Washington, D. C. “Estoy súper emocionada. Estoy trabajando en ese espectáculo ahora mismo y preparando la gira. Tengo muchas ganas de volver a salir”, agregó.

Tengamos en cuenta que la gira ‘Up All Night Live’ es la primera de Jennifer Lopez en seis años. Según la citada fuente, empezará en Egipto el próximo 4 de julio. Con respecto al Wolrd Pride Music Festival, debo decirte que esta es una celebración multicultural donde se reconoce la rica diversidad de identidades y culturas de la comunidad LGBTQ+ y sus aliados. Durará dos días (empezará el 6 de junio) y conmemorará el 50° aniversario de Capital Pride, con música en vivo, actos de drag y otros eventos culturales. ‘JLO’ es una de las artistas que asistirán al evento.

Jennifer Lopez nació el 24 de julio de 1969 en El Bronx, New York, Estados Unidos.

“Ahora mismo, todo en mi vida se siente muy sano y bien”

“Parece un verano perfecto para celebrar la libertad y la felicidad. Ahora mismo, todo en mi vida se siente muy sano y bien, y estoy lista para salir y hacer que la gente cante, baile y se divierta. Ese siempre es mi objetivo”, recalcó la intérprete de ‘Let’s Get Loud’.

Cabe mencionar también que ella indicó que cree que sus hijos, Emme y Max, que nacieron como fruto de su relación con su exesposo Marc Anthony, no podrán acompañarla en los American Music Awards 2025 debido a que tienen escuela. “Así que no pueden venir. A veces los saco de la escuela para algo especial”, sentenció.

