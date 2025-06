Karol G no solo está viviendo un gran momento profesional, sino también personal. Y es que la cantante colombiana sorprendió recientemente al hablar con total honestidad sobre cómo visualiza su relación con Feid en los próximos años.

Durante una emotiva entrevista con Cristina Saralegui en el especial de El Show de Cristina, Karol G dejó una frase que dejó a todos con la boca abierta: “Me veo como abuela, es que somos (con Feid) de familia tradicional colombiana, entonces sí me veo así, no sé en qué momento, pero me veo”, confesó.

La intérprete de “Si antes te hubiera conocido” explicó que nunca le habían preguntado por verse como abuela, y al hacerlo, la respuesta fluyó con una naturalidad que dejó claro que lo suyo con Feid va en serio. La artista, visiblemente feliz, compartió que su conexión con el reguetonero es profunda y que ambos valoran las raíces y el concepto de familia.

Karol G sorprendió al decir que se ve formando una familia y hasta siendo abuela con Feid. | Crédito: Manoli Figetakis

Además, Karol G habló sobre su deseo de ser madre, aunque reconoció que sus planes han ido cambiando con el tiempo.

“Cuando empecé a decir que quería hijos, decía que quería un equipo de fútbol y ya voy en menos… Yo creo que con dos o uno estaría como bien, pero con todo lo que se ve ahora, uno piensa en traer hijos al mundo”, explicó.

Karol G rinde homenaje a los ritmos latinos con su nuevo álbum “Tropicoqueta”. | Crédito: Instagram

Eso sí, por ahora la cantante tiene claro que aún no es el momento: “Todavía me debo cosas al trabajo que he hecho como Carolina, me debo cosas que quiero hacer antes de dedicarme 100 % a ser mamá, entonces lo estoy tomando con calma”, afirmó.

La entrevista se dio pocos días después del estreno de su quinto álbum de estudio, Tropicoqueta. En la charla, Karol también compartió su amor por la cultura latina: “Cada día me enamoro más de lo que somos como latinos, de lo que nos representa nuestras culturas y tradiciones, de nuestros sonidos”, dijo.

