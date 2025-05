Desde hace ya un buen tiempo, cada actividad que realiza Ángela Aguilar está destinada a llamar fuertemente la atención, sobre todo si es que involucra a su actual esposo Christian Nodal. Eso lo recalco porque recientemente la cantante lanzó una nueva canción y dicho tema ya se volvió tendencia porque ahí ella defiende su amor por su pareja.

Tengamos en cuenta que la relación sentimental que mantienen Ángela y Christian ha causado polémica desde que comenzó. Todo a raíz del hecho de que, para muchos, la artista mexicana se metió en la relación sentimental que el nacido y criado en Sonora tuvo con Cazzu, quien es la madre de su hija Inti.

La pareja no ha dejado de acaparar portadas en distintos medios de comunicación. Luego que ambos cumplieran nueve meses de casados, ahora el centro de atención es el nuevo tema de la hija de Pepe Aguilar, que se titula ‘El Equivocado’ y que, según TVyNovelas, fue lanzado el 1 de mayo, convirtiéndose en tendencia por su letra cargada de mensajes de amor que varios interpretan como una defensa de su relación con Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se conocieron en 2018, debido a que el cantante fue invitado a una gira de Pepe Aguilar. (Foto: Angela Aguilar Oficial / YouTube) ×

“El equivocado a mí me quedó perfecto”

“Está bien si me creen, pero si no también. Muy mi vida y la de cada quien porque este amor no lo voy a esconder. Y así se fue dando, poquito a poquito nos fuimos queriendo. Nada estaba escrito. Me dicen de todo y que tenga cuidado, que me he enamorado del equivocado. El equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones. Estando en sus brazos me siento segura. Cómo me enamoran todas sus locuras. El equivocado es como ninguno y de mi corazón es el número uno. Y que ruede el mundo. No entienden lo nuestro. Digan lo que digan, él es el correcto. El equivocado a mí me quedó perfecto”, se le escucha cantar a Ángela Aguilar al inicio del tema.

se casaron el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, cerca de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos en México. (Foto: Angela Aguilar Oficial / YouTube) ×

Además, es necesario mencionar que en el video musical de la canción, el cual se puede apreciar en su canal de YouTube (Angela Aguilar Oficial), hay varias tomas de la pareja mientras disfrutan sus vacaciones en el mar. Incluso se llega a ver el anillo de compromiso de Ángela, de acuerdo al citado medio.

“‘El Equivocado’ es una canción que me abraza en esta nueva etapa. Producirla fue un acto de amor, y cantarla, una forma de agradecer no solo a quien me hace sentir todo, sino también a quienes han creído en mí y en lo que construyo con el corazón. Gracias por estar”, fue la explicación que brindó la artista en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram (@angela_aguilar_) luego del lanzamiento de su nuevo tema. Si quieres ver el video musical del mismo, aquí te lo dejo.