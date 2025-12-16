Durante esta temporada navideña, Mariah Carey no es la única que celebra el éxito en las listas musicales. Aunque su canción sigue dominando en Estados Unidos, un clásico de otra banda logró un hito histórico a nivel global y marcó un cambio inesperado en los rankings.

El lunes 15 de diciembre, Billboard informó que, por primera vez desde el lanzamiento del Global 200 en septiembre de 2020, una canción navideña distinta a ‘All I Want for Christmas Is You’ alcanzó el puesto número uno del ranking mundial. El logro puso fin a una racha que Carey mantenía desde hace años.

La canción que consiguió destronar a Mariah Carey fue “Last Christmas” de Wham!, un tema lanzado originalmente en 1984. Con este resultado, el clásico navideño alcanzó la cima global, mientras que la canción de Carey, publicada en 1994, acumula un récord de 19 semanas en el número uno del Global 200 desde diciembre de 2020.

Es la primera vez que Mariah Carey no lidera esa lista desde su lanzamiento en 2020. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

A pesar de este cambio a nivel mundial, en Estados Unidos la historia es distinta. A comienzos de este mes, “Last Christmas” logró su mejor posición histórica en el Billboard Hot 100 y en el Holiday 100, ubicándose en el número dos, justo detrás de ‘All I Want for Christmas Is You’, que continúa liderando ambos rankings locales.

Andrew Ridgeley, integrante de Wham!, celebró el logro en un comunicado: “Estoy encantado de saber que el favorito navideño eterno de Wham!, ‘Last Christmas’, ha conseguido el puesto número 2 de Billboard esta semana”.

“Desde su lanzamiento hace más de 40 años, ‘Last Christmas’ se ha consolidado en todo el mundo como uno de los clásicos navideños más queridos, amado por todas las generaciones. Es un testimonio increíble del lugar especial que ocupa en tantos corazones y del que su compositor, George Michael, habría estado inmensamente orgulloso”, agregó.

El tema pertenece a Wham! y fue lanzado hace más de 40 años. (Foto: WHAM! / YouTube)

Ridgeley concluyó agradeciendo al público: “Gracias a todos los que han abrazado la canción como una pequeña parte de su propia Feliz Navidad”.

Por su parte, el cantante y compositor George Michael señaló: “Estamos encantados de que la icónica ‘Last Christmas’ de Wham! haya alcanzado un nuevo máximo histórico en el número 2 del Billboard Hot 100, un testimonio de una canción brillante y un disco atemporal que encarna el sonido mismo de la Navidad y continúa conectando con audiencias de todo el mundo, más de cuarenta años después de su lanzamiento”.

La canción, certificada nueve veces platino en Estados Unidos, sigue siendo uno de los himnos más populares de cada Navidad.

Las canciones navideñas más populares en EE. UU.

“All I Want for Christmas Is You” (Mariah Carey)

“Last Christmas” (Wham!)

“Jingle Bell Rock” (Bobby Helms)

“Rockin’ Around the Christmas Tree” (Brenda Lee)

“A Holly Jolly Christmas” (Burl Ives)

“It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” (Perry Como o Michael Bublé)

“The Christmas Song (Merry Christmas to You)” (Nat King Cole)

“Feliz Navidad” (José Feliciano)

“Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” (Frank Sinatra o Dean Martin)

“White Christmas” (Bing Crosby)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí