El productor musical Benny Blanco quedó en el centro de una fuerte controversia tras la difusión de un nuevo proyecto audiovisual que generó una ola de críticas entre los seguidores de Selena Gomez, su esposa. La polémica comenzó con el estreno de su podcast Friends Keep Secrets, que conduce junto a su mejor amigo Lil Dicky y la esposa de este, Kristin Batalucco. Fragmentos del programa no tardaron en viralizarse, provocando reacciones divididas y un intenso debate en plataformas sociales.

Durante uno de los episodios, Blanco apareció recostado en un sofá, descalzo, con una camiseta naranja y blanca y pantalones beige. Sus pies quedaron enfocados por la cámara y muchos espectadores señalaron que se veían visiblemente sucios, un detalle que desató una avalancha de comentarios negativos.

Más adelante en el mismo programa, el productor volvió a llamar la atención por otro momento incómodo, cuando decidió tirarse un gas de manera intencional frente a los micrófonos. “Esperen, a ver si pueden captar esto”, dijo antes de hacerlo, provocando reacciones mixtas entre quienes seguían el episodio.

Como era de esperarse, las imágenes y clips del podcast se viralizaron rápidamente. Varios seguidores de Gomez expresaron su descontento en redes sociales.

“No puedo creer que ella le permita tocarla”, escribió una persona en la red social X. Otro usuario cuestionó duramente la relación al decir: “LITERALMENTE, ¿por qué se casaría con él de entre todos los hombres del mundo?”.

Algunos comentarios fueron aún más duros. “Eso es asqueroso, no sé cómo Selena lidia con esto”, publicó un usuario, mientras que otros incluso pidieron que la cantante se divorciara.

“Selena necesita divorciarse y encontrar a alguien mejor”, escribió una persona. Otro comentario decía: “Nunca me había decepcionado tanto de Selena como ahora”.

Cabe agregar que esta no es la primera vez que Blanco genera sorpresa por sus hábitos de higiene.

Clips del programa se viralizaron rápidamente y provocaron duras críticas por parte de algunos fans de Selena Gomez. (Foto: Friends Keep Secrets / YouTube)

En una entrevista con People en noviembre de 2024, el productor admitió que no se ducha todos los días.

“Algunas personas que conozco se duchan dos o tres veces al día, pero siento que los aceites de la piel no tienen tiempo de rejuvenecer y ponerse jugosos”, explicó.

“Me gusta usar una mezcla. Quiero oler a tabaco, pero también a algodón de azúcar. Quiero que haya un aroma cuando paso. Quiero que huela un poco a hombre, un poco femenino; definitivamente me inclino un poco más hacia lo femenino en todos los sentidos”, agregó.

Pese a la polémica, ambos continúan con su vida personal sin pronunciarse públicamente sobre las reacciones. (Foto: @itsbennyblanco / Instagram)

A pesar de las críticas, Gomez y Blanco formalizaron su relación y se casaron en noviembre de 2025. La cantante incluso explicó públicamente qué la conquistó de él, luego de que recibiera una mención honorífica en la lista de “El hombre más sexy del año” de People en 2024.

“No solo me amas incondicionalmente… Siempre me consigues mi pizza mexicana de Taco Bell”, escribió Gomez en una historia de Instagram.

De la amistad profesional al romance

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco pasó de amistad profesional a romance en 2023. Aunque trabajaron juntos en varias canciones durante años, fue en junio de 2023 cuando Gomez confirmó que habían empezado a salir y llevaba ya varios meses de relación cuando lo hizo público en diciembre de ese año.

Poco después de su primera aparición pública como pareja, la relación siguió fortaleciéndose. A finales de diciembre de 2024, Selena anunció su compromiso con Blanco a través de una foto en Instagram mostrando su anillo de compromiso.

Su relación culminó con una boda íntima celebrada el 27 de septiembre de 2025 en Santa Barbara, donde compartieron el momento con amigos y familiares cercanos tras haber estado juntos por más de dos años.

