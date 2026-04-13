La cantante Britney Spears decidió buscar ayuda profesional tras su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. Según una fuente cercana, la artista consideró que iniciar un tratamiento era “el mejor paso” para afrontar su situación actual. El domingo 12 de abril, un representante de la estrella de 44 años confirmó que ella misma ingresó a un centro especializado. Esta decisión llegó semanas después del incidente ocurrido el 4 de marzo en Ventura, California, donde fue detenida bajo sospecha de DUI.

Según People, personas de su entorno más cercano habrían influido en esta determinación.

De acuerdo con la fuente, tras el arresto, “personas cercanas a Britney la alentaron a buscar tratamiento”.

La cantante, consciente de la gravedad de lo sucedido, optó por tomar medidas.

Fuentes cercanas aseguran que la artista comprendió la gravedad de lo sucedido y optó por buscar ayuda. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

“Entiende la seriedad de su situación y sintió que este era el mejor paso a seguir”, agregó el informante. “Ahora está recibiendo tratamiento”.

Con esta decisión, Spears busca encaminarse hacia una etapa más estable en su vida.

Luego de quedar en libertad el 5 de marzo, su equipo emitió un comunicado en el que calificaron lo ocurrido como un “incidente desafortunado” que era “completamente inexcusable”.

Además, señalaron: “Britney va a tomar las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso de un cambio muy necesario en su vida”.

La cantante se mostró afectada por el impacto que la situación podría tener en sus hijos. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

El mensaje también resaltó el respaldo de su entorno familiar durante este proceso. “Esperamos que pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil”, añadieron.

Asimismo, indicaron: “Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario desde hace tiempo para ayudarla a lograr su bienestar”.

La artista comparte a sus hijos, Sean Preston y Jayden James, con su exesposo Kevin Federline. Tras el arresto, otra fuente aseguró que Spears se sentía “muy emocional y arrepentida” por lo ocurrido, además de avergonzada por el posible impacto en sus hijos, a quienes ama profundamente y no quiere decepcionar.

El complicado historial de Britney Spears

El historial de consumo de sustancias de Britney Spears ha sido un tema recurrente desde finales de la década de 2000, cuando atravesó una etapa personal muy difícil. En esos años, su comportamiento errático y varios incidentes públicos encendieron las alarmas sobre posibles problemas con el alcohol y otras sustancias, lo que derivó en internamientos y tratamientos supervisados.

En 2008, tras una serie de crisis, se estableció una tutela legal que puso su vida personal y financiera bajo control externo durante más de una década. Durante ese periodo, se reportó que la cantante siguió programas de tratamiento y mantuvo una rutina más estable, aunque siempre bajo estricta supervisión médica y legal.

Tras el fin de la tutela en 2021, surgieron nuevas preocupaciones debido a episodios públicos y publicaciones en redes sociales consideradas inusuales. Aunque no siempre se confirmó el consumo de sustancias, estos antecedentes mantuvieron el tema en debate, especialmente ahora que enfrenta nuevos problemas legales y decidió ingresar nuevamente a tratamiento.

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