Jennifer Lopez no tiene apuro por volver a iniciar una relación sentimental. A casi un año de haber finalizado su divorcio de Ben Affleck, la cantante y actriz no está saliendo con nadie y decidió priorizar otros aspectos de su vida. Según una fuente citada por People, en este momento su atención está centrada en el trabajo y en sus hijos. “Todo gira en torno al trabajo y a los chicos para ella”, señaló el informante, en referencia a los mellizos Max y Emme, de 17 años, que tuvo con Marc Anthony. “Se la ve feliz y tranquila”, agregó la misma persona.

La confirmación de que la artista sigue soltera llega meses después de que ella hiciera fuertes reflexiones sobre el amor y sus relaciones pasadas.

En una entrevista de octubre con Howard Stern, Lopez habló con sinceridad sobre lo que aprendió a lo largo de los años.

Según fuentes cercanas, la cantante está enfocada plenamente en su carrera y en sus hijos tras haberse separado del actor. (Foto: AP Photo/Ashley Landis)

“Lo que aprendí es que no es que yo no sea digna de amor, sino que ellos no eran capaces… No lo tienen dentro”, expresó.

“Necesitan valorar a la persona pequeña que llevan dentro. Necesitan amarse a sí mismos”, añadió.

La cantante de “On The Floor” también explicó que sus exparejas le dieron todo lo que podían. “Me dieron todo cada vez: todos los anillos, todas las cosas que cualquiera podría querer. Intentaron darme las casas, los anillos, el matrimonio, todo”, afirmó, al referirse a sus cuatro matrimonios.

Meses atrás, la artista aseguró que aprendió que no es que ella no sea digna de amor, sino que sus exparejas no eran capaces de dar más. (Foto: Michael Tran / AFP)

Lopez, de 56 años, presentó la demanda de divorcio contra Affleck en agosto de 2024 tras dos años de matrimonio, con el proceso resolviéndose en enero.

A pesar de la separación, ambos mantienen una relación cordial y fueron vistos juntos en varias ocasiones, incluida una reciente salida de compras y almuerzo con Samuel, el hijo de Affleck, donde, según una fuente, “todo estuvo bien” y la atención estuvo puesta principalmente en el niño.

A pesar de la separación, Lopez y Affleck mantienen una relación cordial y han sido vistos juntos en actividades familiares. (Foto: ETIENNE LAURENT / AFP) / ETIENNE LAURENT

¿Por qué se separaron Jennifer Lopez y Ben Affleck?

De acuerdo con la revista People, la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck se debió principalmente a la incapacidad de conciliar sus personalidades opuestas y sus diferentes posturas sobre la fama.

Mientras que Lopez es descrita como una figura “super pública” y sociable que disfruta de la atención mediática, Affleck es más introvertido y prefiere mantener una vida privada alejada del foco. Esta diferencia, sumada a los supuestos “cambios de humor” del actor y a su falta de interés por salvar el matrimonio en los últimos meses, llevó a la cantante a concluir que era momento de “seguir adelante”.

El medio citado destaca que, aunque ambos se amaban profundamente, se dejaron llevar por la emoción del reencuentro sin resolver los problemas que los separaron hace décadas.

Una fuente cercana a la pareja declaró: “Son personas muy diferentes.Ella es muy pública y sociable, y él es más introvertido y está feliz de pasar tiempo en casa...Él no entiende cómo su mal humor afecta a las personas que lo rodean”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck: cronología de su relación

Según la revista People, el vínculo comenzó en 2002 durante la filmación de Gigli. Lo que empezó como una amistad rápidamente se transformó en compromiso en noviembre de ese año, cuando Ben le propuso matrimonio con un diamante rosa de Harry Winston; sin embargo, en septiembre de 2003, apenas días antes de la boda, la pareja pospuso el enlace señalando la “excesiva atención mediática” como motivo principal.

Para enero de 2004, anunciaron su ruptura oficial, lo que Lopez describiría años después como su primer gran desamor.

Tras casi dos décadas de vidas separadas, la pareja se reencontró en abril de 2021, poco después de que Lopez terminara su relación con Alex Rodriguez. Este regreso avanzó rápido: se comprometieron por segunda vez en abril de 2022 y se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022, celebrando más tarde una gran boda en Georgia. Durante este periodo, la pareja pudo integrar a sus hijos en una familia ensamblada, pareciendo haber encontrado estabilidad.

No obstante, los problemas resurgieron a principios de 2024 debido a sus diferentes enfoques sobre la fama y la privacidad. Tras meses de especulaciones y de vivir en residencias separadas, Jennifer Lopez presentó la solicitud de divorcio el 20 de agosto de 2024, listando el 26 de abril de ese año como la fecha de separación legal.

Finalmente, su divorcio se formalizó en enero de 2025, cerrando de forma amistosa este ciclo de más de 20 años de historia.

