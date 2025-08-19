El mes pasado, Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos cenando juntos en Montreal, en una salida que despertó rumores de romance. Poco después, el ex primer ministro canadiense asistió a uno de los conciertos de la gira Lifetimes de la cantante en Canadá, lo que reforzó las especulaciones.

En julio, según informó el Daily Mail, ambos se enviaban mensajes “sin parar”, lo que hizo pensar que la relación estaba avanzando; sin embargo, la situación parece haber dado un giro en las últimas dos semanas.

Un informante explicó el motivo: “Ella está ocupada, él está ocupado. Tienen muchas cosas en marcha y la novedad se ha desvanecido.”

La comunicación entre Perry y Trudeau ha disminuido, debido a las agendas ocupadas de ambos y al malestar del ex primer ministro con la atención mediática que generó su encuentro. (Foto: Phillip Faraone / VF25 / Getty Images) / Phillip Faraone/VF25

“No hay nada negativo en esto. Simplemente ya no se comunican todo el tiempo. Eso podría cambiar, pero por ahora es lo que es. Se ha enfriado.”

Trudeau también habría quedado incómodo con la enorme atención mediática que recibió su cena con Perry, apenas semanas después de que se conociera la separación de la cantante de Orlando Bloom.

“Sé con certeza que Justin no estaba encantado de que salieran esas fotos”, dijo una fuente. “Fue una primera cita. ¡Una primera cita! Y esas fotos salieron y se convirtió en algo enorme, que no era lo que él quería.”

Según fuentes cercanas, Perry no está lista para iniciar una relación mientras sigue procesando su separación de Orlando Bloom. Trudeau tampoco esperaba la exposición pública que conlleva estar vinculado con la estrella pop. (Foto: AFP)

La misma fuente señaló que Trudeau “no estaba preparado” para todo el foco mediático que conlleva salir con Perry. “Puede ser demasiado y resultar abrumador“, agregó.

Por otro lado, un segundo informante aseguró que, por ahora, Perry, de 40 años, y Trudeau, de 53, son solo amigos.

“Ella no está lista para empezar a salir con alguien ahora mismo, tiene que seguir enfocada en sanar tras su separación de Orlando”, detalló.

Aunque la reunión tomó por sorpresa a muchos, se informó que Perry y Trudeau tuvieron una “conexión instantánea” cuando se conocieron.

Aunque entre ellos existe atracción e intereses en común, por ahora mantienen solo una amistad. (Foto: MICHAEL TRAN / AFP)

“Están interesados el uno en el otro, pero tomará tiempo ver a dónde llega esto”, dijo una fuente a People. “Ella está viajando por el mundo y él está tratando de reorganizar su vida ahora que ya no es primer ministro de Canadá.”

“Hay atracción. Tienen muchas cosas en común”, añadió el informante.

Trudeau se separó de su esposa, Sophie Grégoire, en 2023 tras 18 años de matrimonio. Tienen tres hijos: Xavier (17), Ella-Grace (16) y Hadrien (11).

Perry, por su parte, confirmó en julio su ruptura con Orlando Bloom tras casi diez años de relación. Ambos comparten a su hija Daisy, de 4 años.

Lo que debes saber sobre Justin Trudeau

Justin Trudeau, nacido el 25 de diciembre de 1971 en Ottawa, fue primer ministro de Canadá desde noviembre de 2015 hasta marzo de 2025. Lideró el Partido Liberal durante ese período, impulsando políticas progresistas como la legalización de la marihuana, la implementación de precios al carbono, ampliaciones al sistema de cuidado infantil y reformas para proteger el medio ambiente

Aunque empezó con promesas esperanzadoras como un “gobierno transparente” y enfoque en la clase media, enfrentó deudas crecientes del país, altos costos de vivienda e inflación. Su gobierno también estuvo marcado por polémicas, incluyendo el escándalo de SNC‑Lavalin y críticas por su respuesta socioeconómica post‑pandemia, lo que eventualmente minó su popularidad.

La crisis política que culminó con la renuncia de su vicepresidenta Chrystia Freeland en diciembre de 2024 aceleró su salida. Trudeau anunció su renuncia el 6 de enero de 2025, y dejó el cargo oficialmente el 14 de marzo, siendo sucedido por el economista Mark Carney.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí