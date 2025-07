Kanye West volvió a los escenarios en Shanghái con un show que dejó a miles de fans frustrados. El rapero, también conocido como Ye, se presentó el fin de semana ante unas 70,000 personas, pero su retraso de más de 40 minutos y varios problemas técnicos generaron reacciones negativas por parte del público. Muchos comenzaron a gritar exigiendo reembolsos, según informó el medio Global Times.

En videos grabados por asistentes y compartidos en redes sociales, se escucha a la multitud pidiendo que les devuelvan el dinero de las entradas. El espectáculo se vio afectado no solo por la tardanza de Ye, sino también por canciones que se detuvieron repentinamente o se repitieron por fallas técnicas.

Uno de los fans expresó su decepción en X (antes Twitter): “He sido fan de Kanye West desde adolescente. MBDTF me abrió los oídos a la música”, escribió, refiriéndose al álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy de 2010. “Fue difícil conseguir entradas en Shanghái, pero lo logré. Estaba muy emocionado, ni dormí la noche anterior. Pero fue el peor concierto al que he ido”.

El público expresó su frustración con gritos y pedidos de reembolso. (Foto: @__shouge__ / X)

En otra publicación, el mismo fan criticó duramente al artista: “@kanyewest no deberías hacer giras. Eso no es lo tuyo. Quédate en el estudio, lanza discos sorpresa y sé ese tipo. Soy un gran admirador de (la mayoría de) tu trabajo, pero haces perder tiempo, emoción y dinero a la gente fingiendo que eres un performer”.

También lo acusó de hacer playback: “Casi todo fue playback. Su micrófono estuvo abierto menos del 20% del tiempo”, dijo, y aseguró que durante el encore, West desapareció del escenario por más de 20 minutos. “Pude haber escuchado tu música en casa. ¿Vine a verte actuar?”

Según el New York Post, otros asistentes también se quejaron por la desorganización. “Nunca había visto un concierto tan mal organizado”, dijo uno. Según la promotora StellarAmberGroup, la lluvia intensa impidió que pudieran cumplir con todo lo planeado, y por eso se retrasó el evento. “El equipo de Ye priorizó la integridad artística”, señalaron en un comunicado en Weibo, red social china.

Algunos asistentes se quejaron del desorden, el uso de playback y la ausencia del artista en momentos clave. (Foto: @TillertheWorld / X)

La promotora del evento culpó a la lluvia por los problemas técnicos y pidió disculpas. (Foto: @DetroitShowtyme / X)

El regreso de West a los escenarios se dio pocos días después de que su exasistente, Lauren Pisciotta, lo acusara en una demanda enmendada por delitos graves, entre ellos agresión sexual, acoso y tráfico sexual.

Pisciotta, quien fue su asistente entre 2021 y 2022, relató que los hechos ocurrieron principalmente en un viaje de negocios a San Francisco. Afirmó que rechazó repetidas veces los avances del artista, quien habría actuado de forma inapropiada en más de una ocasión.

El equipo de West negó públicamente todas las acusaciones.

Kanye West y su largo historial de polémicas

Kanye West estuvo en el centro de la controversia por el lanzamiento de su canción “Heil Hitler”, que fue muy criticada por su contenido ofensivo. El tema, que incluye referencias explícitas al nazismo, generó indignación en redes sociales y fue rápidamente censurado en varios países. Organizaciones de derechos humanos y líderes políticos calificaron la canción como un ejemplo peligroso de apología del odio.

Tras el lanzamiento del polémico tema, Australia canceló una serie de presentaciones que el rapero tenía programadas en su gira. Eslovaquia también prohibió su actuación en el Rubicon Festival, argumentando que sus mensajes no eran compatibles con los valores del evento. Además, varias marcas y colaboradores rompieron lazos con él, profundizando su aislamiento dentro de la industria musical.

Esta no es la primera vez que West genera polémica por sus comentarios. En el pasado, hizo declaraciones antisemitas, defendió públicamente a figuras como Adolf Hitler y ha negado hechos históricos como el Holocausto. Estos episodios afectaron gravemente su reputación y causaron que múltiples plataformas se alejaran de su figura.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí