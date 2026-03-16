Tras la 98.ª edición de los premios Oscar celebrada anoche en Los Ángeles, una escena curiosa se repite: celebridades con sus estatuillas doradas en la mano aparecen comiendo hamburguesas. Aunque el evento es uno de los más glamorosos del mundo del cine, esta costumbre se convirtió en una tradición inesperada que mezcla lujo con comida rápida. La razón principal tiene que ver con lo largas que son las ceremonias. La gala de los Oscar puede durar varias horas y muchos invitados pasan gran parte del tiempo sin comer.

Cuando finalmente termina la premiación, actores, directores y productores suelen estar hambrientos, por lo que buscan algo rápido y reconfortante, como una hamburguesa. El propio presentador Jimmy Kimmel explicó que, tras la ceremonia, “la tradición de las entregas de premios es ir a In-N-Out”, en parte porque muchos invitados visitan Los Ángeles solo para los Oscar y quieren probar este famoso restaurante local.

Además, la cadena de hamburguesas In-N-Out se encuentra a pocos minutos del Teatro Dolby, donde se celebran los premios.

Brie Larson comiendo In-N-Out en los Oscar 2016 con su estatuilla en la mano. (Foto: Brie Larson/Instagram)

Esa cercanía ayuda a que muchos ganadores pasen por allí después de la gala, lo que con el tiempo convirtió la visita en una tradición informal de Hollywood. No es raro ver a celebridades sosteniendo su Oscar en una mano y una hamburguesa en la otra mientras celebran el triunfo.

Las hamburguesas también aparecen dentro de las fiestas oficiales posteriores a los premios. En el Governors Ball, celebración exclusiva que sigue a la ceremonia, el menú incluye platos sofisticados, pero también comida reconfortante como mini hamburguesas, pizzas o macarrones con queso.

El actor estadounidense Paul Giamatti comiendo en un local de In-N-Out. (Foto: Michael Warburton/ X)

Según el chef Wolfgang Puck, quien organiza el banquete desde hace décadas, estos platos clásicos son algunos de los favoritos de las estrellas.

Con el paso de los años, esta mezcla entre glamour y comida sencilla se volvió parte del encanto de la noche. Para muchos actores, comer una hamburguesa después de los Oscar simboliza el momento de relajarse tras la tensión de la gala y celebrar de manera más informal con amigos y colegas.

El “momento In-N-Out” de Michael B. Jordan tras su histórico triunfo

Tras alzarse anoche con el Oscar a Mejor Actor por su doble papel en “Sinners”, Michael B. Jordan no se dirigió de inmediato a las exclusivas fiestas de Beverly Hills. Fiel a la tradición, el actor fue captado por varios fans en un local de In-N-Out Burger en Los Ángeles.

La imagen del protagonista de la noche esperando su pedido en el mostrador se volvió viral en cuestión de minutos. Entre el asombro de los clientes y empleados del restaurante, Jordan se tomó un tiempo para posar con su premio mientras aguardaba por su hamburguesa y papas fritas.

imagine just chilling at in n out and you see the best actor of 2026 eating a burger by your table 😭😭 pic.twitter.com/rLbXdtggAC — naz (@prisonersjakey) March 16, 2026

Para Jordan, este cierre de jornada tuvo un significado especial. Después de hacer historia como el primer actor en ganar por interpretar a gemelos y rendir homenaje en su discurso a leyendas como Denzel Washington y Sidney Poitier, el actor eligió celebrar el acontecimiento de forma sencilla y significativa.

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