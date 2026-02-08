Savannah Guthrie y su familia no deberían pagar ningún rescate por su madre desaparecida hasta que quienes dicen haberla secuestrado presenten pruebas claras de que Nancy Guthrie sigue con vida, advirtió un exagente especial del FBI con años de experiencia. “La prueba de vida lo es todo. Necesitan dialogar, y la familia está buscando un diálogo con estos secuestradores”, dijo Michael Harrigan, quien estuvo al frente de la Academia Nacional del FBI, en declaraciones al New York Post.

“Pero si aquí no hay doble vía, no sirve de nada enviar el dinero”, añadió.

El comentario del experto ocurre algunas horas después de que Savannah y sus hermanos difundieran un video en el que se dirigieron a los autores de una supuesta nota de rescate por 6 millones de dólares, asegurando que estaban dispuestos a pagar.

Según un experto, el diálogo con los secuestradores y la verificación de la información son fundamentales en este tipo de casos. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Sin embargo, no está claro si la familia Guthrie tuvo nuevas comunicaciones desde que la primera nota de rescate fue enviada la semana pasada a varios medios de comunicación.

En ese mensaje inicial no se incluyó ninguna prueba de que Nancy estuviera viva ni de que realmente estuviera en manos de los presuntos secuestradores.

Aunque la familia expresó públicamente su disposición a pagar, no se ha confirmado ningún contacto reciente. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

La situación se vuelve más preocupante ante la cercanía de un segundo plazo, fijado para las 5 p. m. (hora de la montaña) del lunes, para realizar el pago en bitcoin.

Por ahora, la policía no ha determinado si la nota de rescate es auténtica o si se trata de un fraude.

Lo que se sabe hasta ahora sobre la desaparición de Nancy Guthrie

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la periodista Savannah Guthrie, genera conmoción en Estados Unidos desde hace una semana.

Nancy fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero de 2026 en su casa de Tucson, Arizona. La alerta se activó el domingo al mediodía, cuando no llegó a su iglesia habitual, lo que llevó a las autoridades a declarar su hogar como una “escena del crimen” tras hallar señales de entrada forzada según AP News.

La principal preocupación de la familia y el Sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, es el estado de salud de Nancy.Debido a su movilidad limitada y a condiciones cardíacas crónicas que requieren medicación diaria, señala Local 10.

Nancy fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero de 2026 en su casa de Tucson, Arizona. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Se confirmó que su teléfono, su coche y su reloj Apple quedaron en la casa. Además, se sabe que la cámara de seguridad del timbre (Ring) fue desconectada deliberadamente minutos antes de que se registrara movimiento en la propiedad durante la madrugada del domingo.

El caso tomó un giro con la recepción de múltiples notas de rescate enviadas a medios de comunicación y a la familia, exigiendo pagos en criptomonedas.

El caso tomó un giro con la recepción de múltiples notas de rescate enviadas a medios de comunicación y a la familia. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Aunque la autenticidad de todos los mensajes está bajo investigación, Savannah Guthrie publicó un video este fin de semana aceptando los términos de los presuntos captores.

A pesar de que el presidente Donald Trump mencionó la existencia de “pistas muy fuertes” y que se investigó a un sospechoso por mensajes falsos en California, hasta hoy 8 de febrero no hay sospechosos arrestados ni pruebas de vida definitivas.

