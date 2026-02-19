El Kaseya Center de Miami, en Estados Unidos, será el escenario de la gala de la música latina que promete una de las carteleras más potentes de la temporada, con figuras consolidadas y nuevos talentos compartiendo escenario en una sola noche. A pocas horas de iniciarse la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 este 19 de febrero, no solo es importante saber que Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro lideran las nominaciones con 10 menciones cada uno seguidos de Beéle, Fuerza Regida y Karol G con ocho menciones, sino también quiénes actuarán en vivo para hacer que tanto invitados como televidentes a nivel mundial se levanten de sus asientos y bailen al ritmo del regional mexicano, urbano, pop y el infaltable reggaetón.

La gran noche de la música latina: un escenario de estrellas

La 38ª edición de los premios tiene un elenco repleto de estrellas que ya está listo para subir al escenario. Este 19 de febrero se reunirán los nombres más influyentes de la música latina actual, combinando íconos de larga trayectoria con artistas que hoy lideran las listas globales. Esto garantiza estrenos en vivo, colaboraciones inesperadas y homenajes especiales que seguro superará lo visto en años anteriores. En esta gran noche, la diversidad de géneros será clave: urbano, pop, regional mexicano, tropical y fusiones experimentales convivirán sobre el mismo escenario, reflejando el momento histórico que vive la música en español.

El bloque urbano será uno de los más esperados de Premio Lo Nuestro 2026, con actuaciones de artistas que dominan la escena. El reggaetón, el trap latino y las fusiones con ritmos electrónicos tendrán un espacio central, mostrando cómo el género se ha expandido.

La gran noche de la música latina también reservará momentos íntimos y emotivos para los amantes del pop y la balada; además, se destinará un gran espacio para el auge del regional mexicano y sus distintas vertientes, desde el mariachi y la banda hasta los corridos y las nuevas fusiones con pop y urbano.

La salsa, la bachata, el merengue y otros ritmos tropicales tendrán su propio capítulo dentro de la gala, aportando el componente más festivo y bailable de la noche. También se dará vitrina a talentos emergentes que han ganado fuerza en redes sociales y plataformas digitales.

Esta gran fiesta de la música latina tendrá conductoras de lujo: Thalia, Clarissa Molina y Nadia Ferreira. Ellas acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los performances musicales. (Foto: @thalia / Instagram)

Quiénes actuarán en la gala de Premio Lo Nuestro 2026

Conducido por Thalia, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, el espectáculo de premios tendrá una larga lista de estrellas sobre el escenario. Desde Billboard adelantan estos nombres:

Arcángel

Arthur Hanlon

Café Quijano

Carín León

Carlos Vives

Codiciado

Cristian Castro

Eladio Carrión

Elena Rose

Gangsta

Gente de Zona

Gloria Trevi

Ha*Ash

J Balvin

Jay Wheeler

Jhayco

Juanes

Kany García

Kapo

KYBBA

Los Bukis

Lunay

Maluma

MAR

Marc Anthony

Maria Becerra

María José

Matisse

Mau y Ricky

Melody

Mora

Nathy Peluso

Paloma San Basilio

Prince Royce

Rawayana

Romeo Santos

Ryan Castro

Santos Bravos

Sebastián Yatra

Sech

Silvestre Dangond

Sofía Reyes

Thalia

Tokischa

Xavi

Yami Safdie

También habrá Premio Lo Nuestro Backstage Livestream en las redes sociales de Univision: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X, así como la página univision.com (Foto: @univision / Instagram)

¿A qué hora inician los Premios Lo Nuestro 2026 en EE. UU., México y más países?

La ceremonia de los Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá EN VIVO en horario estelar en Estados Unidos, comenzando a las 8:00 p.m. hora del Este (ET). Esto significa que los espectadores podrán seguir la gala desde las 7:00 p.m. hora del Centro (CT), 6:00 p.m. hora de la Montaña (MT) y 5:00 p.m. hora del Pacífico (PT). La alfombra magenta previa al evento suele iniciar una hora antes, con la llegada de artistas, entrevistas exclusivas y los primeros momentos destacados desde el Kaseya Center en Miami.

México: 19:00 horas (tiempo del centro)

España: 02:00 horas del viernes 20 de febrero

Argentina: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Perú: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

¿En qué canales ver los Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO?

En Estados Unidos, los Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirán EN VIVO a través de la señal de Univision, uno de los principales canales de televisión en español del país. Además, los espectadores también podrán seguir la ceremonia mediante la plataforma de streaming ViX, disponible en teléfonos móviles, Smart TV, computadoras y dispositivos conectados, lo que permite ver el evento en línea desde cualquier lugar.

En México, la premiación estará disponible mediante el servicio de streaming ViX, que ofrecerá la transmisión EN DIRECTO para los usuarios en el país. Esta plataforma es la opción oficial para seguir la gala completa, incluyendo la alfombra magenta, las presentaciones musicales y la entrega de premios a los artistas más destacados del año.

En Sudamérica, los fans también podrán ver los Premios Lo Nuestro 2026 a través de ViX, que contará con la señal en vivo para países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y otros territorios de la región. La plataforma permitirá acceder al evento desde múltiples dispositivos, facilitando que los seguidores de la música latina no se pierdan ningún detalle de esta importante ceremonia internacional.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!