La carrera por los Premios Grammy 2027 ya comenzó. Este lunes se anunciaron los nominados para la edición número 69 de uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical. Entre los artistas que aparecen en las principales categorías figuran Olivia Dean, Bruno Mars, Ella Langley, Madonna, Olivia Rodrigo, Raye, Rosalía y Taylor Swift.

La cantante británica Raye se convirtió en la artista con mayor número de candidaturas, al conseguir 11 nominaciones, entre ellas las categorías de álbum del año y grabación del año. La presencia femenina también destaca en esta edición, con varias intérpretes entre las principales candidatas.

“Las mujeres realmente están llevando el timón este año, y con razón”, comentó Chris Connelly, de ABC News, durante el programa Good Morning America, al referirse a la participación de artistas como Dean, Rodrigo, Langley y Raye.

¿Cuándo y dónde serán los Premios Grammy 2027?

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 7 de febrero de 2027, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

El evento será transmitido en vivo por ABC y también podrá seguirse a través de las plataformas de streaming Disney+ y Hulu.

Lista de nominados a los Grammy 2027: principales categorías

Estas son algunas de las categorías más importantes y sus respectivos candidatos:

Álbum del año

Lost Weekend – Phoebe Bridgers.

The Art of Loving – Olivia Dean.

Dandelion – Ella Langley.

The Romantic – Bruno Mars.

This Music May Contain Hope – Raye.

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love – Olivia Rodrigo.

Lux (Complete Works) – Rosalía.

The Life of a Showgirl – Taylor Swift.

Canción del año

“Berghain”.

“Choosin’ Texas”.

“The Cure”.

“I Knew It, I Knew You”.

“Man I Need”.

“Risk It All”.

“Where Is My Husband!”.

Grabación del año

“Man I Need”.

“Choosin’ Texas”.

“I Just Might”.

“Where Is My Husband!”.

“The Cure”.

“Berghain”.

“The Fate of Ophelia”.

“Dracula”.

Mejor artista nuevo

Angine de Poitrine.

Geese.

Ella Langley.

Slayyyter.

Sienna Spiro.

Don Toliver.

Remi Wolf.

The Womack Sisters.

Otros artistas nominados en las categorías musicales

La lista también incluye a figuras reconocidas del pop, rap, country, R&B y música electrónica. Entre las candidaturas destacadas aparecen las siguientes:

Categoría Algunos nominados Mejor álbum pop vocal Olivia Dean, Ariana Grande, Bruno Mars, Raye y Olivia Rodrigo Mejor álbum de rap Busta Rhymes, Cardi B, Rapsody, Don Toliver, Wale y Kanye West Mejor álbum country contemporáneo Kelsea Ballerini, Carter Faith, Ella Langley, Megan Moroney y Kacey Musgraves Mejor álbum country tradicional Charley Crockett, Vince Gill, Cody Johnson, Willie Nelson y Charlie Worsham Mejor álbum R&B Chris Brown, Alex Isley, Kehlani, PJ Morton y Jill Scott Mejor álbum dance/electrónico Madonna, Robyn, Skrillex, Slayyyter y Tame Impala Mejor interpretación pop solista Olivia Dean, Bruno Mars, Raye, Olivia Rodrigo y Rosalía Mejor interpretación pop de dúo o grupo Lady Gaga y Doechii; Madonna y Sabrina Carpenter; Raye y Hans Zimmer; Taylor Swift y Sabrina Carpenter; Tame Impala y Jennie

La Academia también anunció candidaturas para composición, producción musical, videoclips, rock, música asiática y canciones escritas para producciones audiovisuales.

La relación completa de artistas y trabajos seleccionados está disponible en el sitio oficial de los Premios Grammy.