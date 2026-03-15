Los Premios Óscar 2026 ha contado con la presencia de artistas latinos que destacaron por sus respectivas labores en sus respectivas cintas. Desde directores visionarios hasta actores que han dejado una huella imborrable en la pantalla grande, la presencia hispanohablante en esta 98ª edición de la premiación más importante del séptimo arte es un motivo de orgullo. En esta nota, te quiero compartir los resultados oficiales obtenidos por cada una estas celebridades que representan la región durante la gala.

En esta nueva edición de los premios Óscar destacó por la nominación de reconocidos intérpretes, incluyendo a Wagner Moura, quien compitió en la categoría de ‘Mejor Actor en un Papel Principal’, y a Benicio del Toro, quien fue nominado como ‘Mejor Actor de Reparto’.

También sobresale el cineasta mexicano Guillermo del Toro con dos nominaciones: ‘Mejor Película’ y ‘Mejor Guion Adaptado’, junto a la participación del fotógrafo brasileño Adolpho Veloso en la categoría de ‘Mejor Fotografía’.

Con lo indicado, te invito a que descubras cómo le fue a cada uno en su respectiva categoría.

Resultados de los nominados latinos en los Premios Óscar 2026

WAGNER MOURA

El actor brasileño recibió una nominación a ‘Mejor Actor’ en la reciente entrega de los premios Óscar por su destacado papel en el filme The Secret Agent. Sin embargo, el intérprete no logró obtener la estatuilla, la cual fue otorgada a Michael B. Jordan por su trabajo en la película Sinners.

Wagner Moura no pudo obtener la estatuilla a 'Mejor Actor' en esta nueva edición de los Oscar. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

BENICIO DEL TORO

El artista puertorriqueño también formó parte de los representantes latinos en esta gala; estuvo nominado a la categoría ‘Mejor Actor de Reparto’ por su interpretación en la cinta One Battle After Another.

A pesar de su excelente labor en dicha película que le valió la nominación, no fue suficiente para que obtenga la estatuilla dorada; al contrario, el premio recayó en su compañero de elenco, Sean Penn.

Benicio del Toro no ganó en la categoría 'Mejor Actor de Reparto'; su compañero Sean Peen obtuvo el premio. (Crédito: Frederic J. Brown / AFP)

GUILLERMO DEL TORO

El cineasta mexicano aspiraba a obtener los galardones a ‘Mejor Película’ y ‘Mejor Guion Adaptado’ por la cinta Frankenstein; sin embargo, no logró concretar ninguna de sus nominaciones, ya que la producción One Battle After Another se impuso en ambas categorías.

Del Toro estuvo nominado a dos categorías, pero no consiguió alguna estatuilla dorada. (Crédito: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

ADOLPHO VELOSO

El fotógrafo brasileño competía a ‘Mejor Fotografía’ por su participación en la cinta Train Dreams. Sin embargo, no consiguió quedarse con el galardón tras quedar relegado por Autumn Durald, premiada por su labor fotográfica en el filme Sinners.

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