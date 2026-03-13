Este 15 de marzo de 2026 se celebrará la 98ª edición de los Premios Oscar, que honrará a las mejores películas estrenadas en 2025. La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, y congregará a las grandes estrellas del cine y a los equipos de producción que hicieron posibles los filmes que cautivaron a la audiencia. Si bien la gala de premiación será el centro de atención, también vale la pena hablar de la famosa estatuilla que se entrega a los ganadores. ¿Sabes por qué se llama así? A continuación, te contamos este y otros datos curiosos sobre ella.

Una estatuilla del Óscar se exhibe el día de la inauguración de la exposición "Meet the Oscars, Los Angeles", el 9 de febrero de 2007, en el barrio de Hollywood de Los Ángeles (Foto: Robyn Beck / AFP)

DATOS CURIOSOS SOBRE LA ESTATUILLA DE LOS PREMIOS OSCAR

Origen del nombre de la estatuilla. El nombre formal es “Premio de la Academia al Mérito”, que años después pasó a llamarse Oscar. El origen de este apodo es discutido: una versión lo atribuye a la bibliotecaria de la Academia, Margaret Herrick, que dijo que la figura le recordaba a su “tío Oscar”, la otra es cuando la actriz Bette Davis afirmó que evocaba a su esposo Harmon Oscar Nelson.

¿Cuándo se usó ese nombre por primera vez? La vez que una columnista escribió el sobrenombre en 1934 para referirse a la primera victoria de Katharine Hepburn como Mejor actriz. Fue en 1939 que la Academia adoptó oficialmente el apodo Oscar.

¿Cuándo lo diseñaron? Su diseño nació en 1928. Representa a un caballero desnudo, de pie sobre un carrete de película con cinco radios (las cinco ramas originales de la Academia: actores, directores, productores, técnicos y escritores), sosteniendo una espada.

Tiene un modelo “de carne y hueso”. Según la leyenda, se dice que el actor y director mexicano Emilio “El Indio” Fernández posó desnudo para inspirar la silueta de la figura.

¿Dónde se hacen los Oscar? Aunque se entregan en Los Ángeles, se hacen en Nueva York por la fundición de bellas artes Polich Tallix en Hudson Valley. Hacer un Oscar cuesta alrededor de US$400 y se necesitan tres meses para fabricar las aproximadamente 50 estatuillas que se entregan durante la ceremonia, publica Telemundo Houston.

Leo Sotelo pule una estatuilla de bronce sin terminar del Óscar, hecha a partir de un molde de silicona, el 13 de enero de 2017 en la fundición Polich Tallix en Rock Tavern, al norte del estado de Nueva York (Foto: Don Emmert / AFP)

¿De qué están hechos los Oscar? Están hechos principalmente de metal (una aleación o bronce) y recubierta con una fina capa de oro de 24 quilates, lo que la hace más “ligera” de lo que su aspecto sugiere.

Peso y medida. Una estatuilla ronda los 3,8 kilos y mide unos 34 centímetros de altura; por tanto, no es tan fácil de sostenerla con una sola mano durante mucho tiempo.

En una época se hizo con otro material. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Oscar se hicieron de yeso pintado debido a la escasez de metal entre 1942 y 1945. Después de la guerra, los ganadores pudieron reemplazarlos por una versión chapada en oro.

No pueden venderlas sin antes ofrecerlas a la Academia. Los ganadores ni sus herederos pueden venderlas libremente. Si alguien quiere desprenderse de la estatuilla, debe primero ofrecerla a la Academia por 1 dólar. Este es un compromiso que aceptan al recibir el premio. La decisión se basa en una sentencia judicial que prohibía ofertar los Oscar otorgados después de 1950.

Una estatuilla fue vendida por un millonario monto. Los Oscar entregados antes de 1950 se vendieron legalmente. Uno de ellos es el que recibió “Lo que el viento se llevó” a Mejor Película, que fue otorgado al productor David Selznick en 1939. Supuestamente se vendió en 1999 por $1.5 millones. ¿A quién? A Michael Jackson.

Paul Pisoni, especialista en producción de Polich Tallix, sostiene una estatuilla del Óscar de bronce con acabado en oro de 24 quilates el 13 de enero de 2017 en la fundición Polich Tallix en Rock Tavern, al norte de Nueva York (Foto: Don Emmert / AFP)

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