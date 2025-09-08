La preocupación crece entre los amigos y familiares de Britney Spears, quienes aseguran que la cantante no está atravesando un buen momento. Según personas cercanas, la artista vive actualmente en una mansión “desordenada” que incluso estaría llena de desperdicios.

Un allegado declaró al Daily Mail: “Está teniendo un episodio en este momento, y vamos a verla luchar como lo ha hecho durante años”. Además, explicó que, aunque su situación está siendo vigilada, no se planea una intervención: “Los que están cerca de ella han visto esto una y otra vez, y aunque se vigila, no van a hacer ningún tipo de intervención”.

Otro miembro de su familia también mostró su preocupación por la estrella pop: “Estamos preocupados. No está nada bien y sus amigos y familiares están aterrados por su futuro”.

Un allegado afirmó que la cantante está atravesando un nuevo episodio y que, aunque la situación se monitorea, no habrá intervención por el momento. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

La misma fuente detalló: “Su casa es un desastre. No recoge los desechos de los perros, no tiene a alguien que limpie todos los días y simplemente no está funcionando como lo haría un adulto”.

Cabe agregar que, el mes pasado, la cantante de “Womanizer”, de 43 años, ya había generado preocupación entre sus seguidores tras publicar un extraño video en su cuenta de Instagram. En las imágenes se la veía bailando en su casa de Thousand Oaks, California, con objetos tirados por el suelo e incluso, aparentemente, restos de excremento de perro.

Britney compartió dos clips donde interpretaba canciones como “Unfaithful” de Rihanna y “Kiss” de Prince, mientras bailaba y hablaba con acento británico, vestida con un crop top de lunares, shorts a la cadera y botas altas negras. En uno de los videos escribió: “Jugando con la iluminación y limpiando mi casa como si no hubiera un mañana”.

La preocupación aumentó después de que Britney publicara videos extraños bailando y cantando en su casa, donde se observa desorden y suciedad. (Foto: Britneyspears / Instagram)

Aunque desactivó los comentarios en sus publicaciones, los fans expresaron su preocupación en X. Uno escribió: “Dios, ¿qué le pasó a la pobre Britney? ¿Este es el precio de la fama?”.

Desde el fin de su tutela legal en 2021, Spears comparte contenido polémico, incluidos videos bailando con cuchillos y fotos completamente desnuda.

Desde el fin de su tutela legal en 2021, la estrella genera polémica por su comportamiento y publicaciones en redes sociales. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Las batallas personales y la lucha por la libertad de Britney Spears

Britney Spears lidió con intensas batallas personales a lo largo de su vida. Sus relaciones han sido muy mediáticas, especialmente su matrimonio con el bailarín Kevin Federline, con quien tiene dos hijos. La presión de la fama, el divorcio y una batalla por la custodia de sus hijos en 2007 la llevaron a una crisis de salud mental que dio la vuelta al mundo.

Tras esa crisis, un tribunal de California estableció una polémica tutela en 2008, que le dio a su padre, Jamie Spears, control total sobre su vida personal, sus finanzas y su carrera. Aunque la tutela se justificó por su estado de salud, se extendió por 13 años, a pesar de que ella seguía trabajando.

El movimiento #FreeBritney, impulsado por sus fans, cobró fuerza global, lo que finalmente la ayudó a recuperar su libertad. La tutela terminó en noviembre de 2021.

Desde entonces, Britney intenta rehacer su vida. Aunque su relación con sus hijos y su familia sigue siendo tensa, pudo recuperar el control de su vida, compartiendo detalles de su experiencia en un libro llamado “La mujer que soy”.

