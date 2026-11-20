El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido ha supuesto una nueva etapa para sus hijos, Archie y Lilibet. Después de varios años viviendo en California, los pequeños comenzaron a adaptarse a un entorno diferente, con nuevas costumbres, compañeros y rutinas. Sin embargo, hubo un cambio en particular que parece haber marcado una diferencia importante en su desarrollo y que el propio duque de Sussex destacó durante una entrevista televisiva.

Harry, de 42 años, habló sobre esta nueva etapa familiar durante su primera aparición en televisión desde que regresó a Gran Bretaña con su esposa y sus dos hijos. El duque de Sussex participó en el programa británico This Morning, donde habló sobre el regreso de su familia al Reino Unido, cómo sus hijos se han adaptado a esta nueva etapa y los preparativos para los Juegos Invictus 2027, que tendrán lugar en Birmingham.

¿Cómo cambió la vida de Archie y Lilibet tras regresar al Reino Unido?

El príncipe Harry aseguró que sus hijos están felices con el regreso al Reino Unido y que ambos han experimentado una transformación positiva desde que comenzaron a asistir a un colegio británico. Aunque reconoció que el cambio cultural ha sido importante, destacó especialmente la manera en que esta experiencia ha influido en su seguridad personal.

“¡Les encanta estar de vuelta!”, comentó el duque de Sussex al referirse a Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5. Luego explicó que adaptarse a las costumbres escolares británicas ha representado una novedad para los pequeños.

“Es un gran cambio cultural... Que los niños lleven uniforme escolar es un gran cambio para ellos, pero sin duda les ha ayudado”, señaló durante la conversación televisiva.

El esposo de Meghan Markle también compartió una observación que refleja cuánto han avanzado sus hijos en esta etapa. Según explicó, la confianza de ambos ha aumentado considerablemente desde que comenzaron a estudiar en el Reino Unido.

“La confianza de los dos se ha disparado desde que están en un colegio británico, lo cual es realmente, realmente agradable”, afirmó Harry.

El príncipe Harry destacó el cambio en la confianza de sus hijos desde que comenzaron el colegio británico. | Crédito: Instagram / meghan

¿Archie y Lilibet ya tienen acento británico?

Otro de los momentos de la entrevista estuvo relacionado con la manera en que los pequeños están incorporando las expresiones y el acento británico. Los presentadores quisieron saber si Archie y Lilibet ya hablan con una pronunciación propia del Reino Unido.

Harry respondió entre risas que está intentando que sus hijos adopten esos acentos y que sus compañeros de colegio también están haciendo lo mismo. Además, compartió una anécdota sobre Lilibet, quien, según contó, hace una buena imitación de su madre, Meghan Markle.

¿Cuándo regresaron el príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido?

El duque y la duquesa de Sussex regresaron al Reino Unido a finales de agosto de 2026 junto con Archie y Lilibet. Los pequeños comenzaron a asistir a un colegio británico durante el mes siguiente, mientras la familia se instalaba en una residencia privada que, según los reportes, estaría ubicada en las afueras de Londres.

La mudanza representa un nuevo capítulo para la pareja, que en enero de 2020 anunció su intención de apartarse de sus funciones como miembros principales de la familia real británica. Más adelante, ese mismo año, se trasladaron a California, el estado natal de Meghan, donde vivieron hasta su reciente regreso.

El príncipe Harry compartió una divertida anécdota sobre el acento de Lilibet y su imitación de Meghan Markle. | Crédito: Instagram / meghan

¿Dónde pasarán Thanksgiving y Navidad Harry y Meghan con sus hijos?

La familia de cuatro integrantes tiene previsto celebrar Thanksgiving en el Reino Unido. Además, Harry y Meghan esperan pasar la Navidad en su nuevo hogar, en compañía de sus hijos.

La madre de la duquesa de Sussex, Doria Ragland, también tendría previsto reunirse con ellos durante las celebraciones navideñas.