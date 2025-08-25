Priscila Valverde abrió las puertas de su casa en Puebla en una reciente promoción del reality “La Casa de los Famosos México”. Con una voz tranquila y natural, invitó a los espectadores a conocer su refugio personal, un espacio que refleja su esencia como modelo, creadora de contenido e incluso como amante de la lectura y la buena estética.

¿CÓMO ES LA CASA DE PRISCILA VALVERDE?

Desde la entrada, su hogar destaca por un diseño moderno y minimalista. Una imponente puerta de madera abre paso a paredes de piedra gris, amplios ventanales y una cocina con isla que inunda el espacio de luz natural. La sobriedad del blanco, gris y beige domina el ambiente, dando una sensación de amplitud y calma.

Aunque el estilo general es sobrio, Priscila añadió detalles que hablan de sus raíces y personalidad. Obras de arte inspiradas en la naturaleza —como cuadros con árboles y troncos—, libros bien organizados y recuerdos de Guerrero aportan vida y significado al hogar. En uno de esos rincones, ostenta lo que llama su “bebé más preciado”: un cuadro que representa su agencia.

Para Priscila, el espacio más acogedor es su habitación, donde su cama —que llama cariñosamente “bombón gigante”— es el centro del descanso. Entre velas e incienso, este ambiente personal desprende intimidad y serenidad. Sin duda, aquí se refugia después de jornadas intensas.

Dentro de la misma habitación, su clóset ocupa un lugar especial. Repleto de ropa y tacones, es una declaración de su vida como modelo: es elegante, alto (con una estatura de entre 1.80 a 1.83 metros) y apasionada por la moda.

LA ELECCIÓN DE PUEBLA COMO HOGAR

Lejos del bullicio de Acapulco, su ciudad natal, Priscila eligió vivir en Puebla. Comentó dentro del programa que encontró en esa ciudad la paz, el equilibrio y el entorno ideal para impulsar sus proyectos personales. La tranquilidad del lugar le permite enfocarse en su bienestar y su crecimiento profesional.

Este hogar no solo es bonito; es congruente con su identidad: es mujer, modelo, estudiante de literatura, creadora de contenido y orgullosamente afromexicana. Cada elemento —desde la decoración hasta sus objetos personales— refleja una narrativa de identidad, elegancia y propósito.

