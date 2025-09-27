Priscilla Presley ha contado muchas cosas interesantes en su libro de memorias ‘Softly as I Leave You: Life After Elvis’. Ayer te informé, por ejempló, que ella dio a conocer la vez en que Nicolas Cage lanzó por la borda el anillo de compromiso de $65 mil que le compró a Lisa Marie Presley. Ahora te comento que, en la misma obra, la artista también reveló los motivos por los que le gustaba el ya indicado actor como pareja de su hija que falleció el 12 de enero de 2023. En las siguientes líneas podrás descubrir las razones.

Para poder entrar de lleno al tema central, te recalco que la información proporcionada aquí (con respecto a las memorias) es gracias a que People fue capaz de difundirla en su página web. De acuerdo al citado medio, la artista de 80 años escribió que cuando se conocieron Nicolas y Lisa Marie, ambos tenían relaciones con otras personas, pero tras su primer encuentro, dejaron atrás a sus ahora exparejas y empezaron a andar juntos.

Priscilla Presley es una actriz y empresaria estadounidense. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

“A pesar de su temperamento tempestuoso…”

Cuando Nicolas empezó su relación sentimental con Lisa Marie, Priscilla Presley pudo conocer mejor al actor. “Me gustó Nicolas Cage desde el principio. A pesar de su temperamento tempestuoso (que mi hija compartía), tiene un buen corazón y una gran capacidad para amar”, aseguró.

Nicolas Cage es un actor, actor de voz y productor de cine estadounidense. (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP) / SAMEER AL-DOUMY

Desafortunadamente para la pareja, todo se volvió una montaña rusa. Y es que si bien había química en Nicolas y Lisa Marie, ellos solían tener discusiones explosivas. “Gritaban y chillaban, tiraban cosas y a veces las rompían. Rompían. Y al día siguiente, o casi, se reconciliaban. Lisa y Nic rompieron y se reconciliaron tantas veces que era vertiginoso”, sostuvo Priscilla. Si te interesa saber si la pareja se llegó a casar, pues la respuesta es “sí”. Ambos contrajeron matrimonio en 2002 y se divorciaron en 2004. No tuvieron hijos.

¿Cuántas veces se ha casado Nicolas Cage?

Nicolas Cage, cuyo nombre real es Nicolas Kim Coppola, se ha casado cinco veces: con Patricia Arquette (1995 - 2001), con Lisa Marie Presley (2002 - 2004), con Alice Kim (2004 - 2016), con Erika Koike (2019) y con Riko Shibata (2021 - actualidad). Además, tiene tres hijos: Weston Cage Coppola (con Christina Fulton), Kal-El Coppola (con Alice Kim) y August Francesca Coppola Cage (con Riko Shibata).

Películas destacadas de Nicolas Cage

‘Moonstruck’ (1987)

‘Raising Arizona’ (1987)

‘Wild at Heart’ (1990)

‘Leaving Las Vegas’ (1995)

‘The Rock’ (1996)

‘Con Air’ (1997)

‘Face/Off’ (1997)

‘Snake Eyes’ (1998)

‘National Treasure’ (2004)

‘National Treasure: Book of Secrets’ (2007)

‘Ghost Rider’ (2007)

‘Kick-Ass’ (2010)

‘The Croods’ (2013) (voz)

‘Mandy’ (2018)

‘Color Out of Space’ (2019)

‘Pig’ (2021)

