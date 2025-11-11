Después de haber desatado polémica por su reacción inesperada al recibir un pastel de cumpleaños, Katty Perry es noticia nuevamente. Esta vez porque expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido su nueva canción ‘Bandaids’.

Hay que recalcar que el tema en cuestión es el primer sencillo de la cantante desde su ruptura con el actor Orlando Bloom, quien es el padre de su hija de 5 años, Daisy Dove. En aquella canción, la artista parece ofrecer una perspectiva sobre los motivos de su separación.

La llamativa letra de ‘Bandaids’

“Hand to God I promise I tried. There’s no stone left unturned. It’s not what you did. It’s what you didn’t. You were there but you weren’t” (“Te lo juro por Dios, lo intenté. No dejé piedra sin remover. No es lo que hiciste. Es lo que no hiciste. Estabas ahí, pero a la vez no estabas”, en español), canta Katy Perry en la introducción.

“Got so used to you letting me down. No use trying to send flowers now. Telling myself you’ll change you don’t. Bandaids over a broken heart. Tried all the medications. Lowered my expectations. Made every justification. Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow. Band-Aids over a broken heart” (“Me acostumbré tanto a que me decepcionaras. Ya no sirve de nada enviarte flores. Me digo a mí misma que cambiarás, pero no lo haces. Curitas sobre un corazón roto. Probé todos los medicamentos. Reduje mis expectativas. Busqué todas las justificaciones. Desangrándome, desangrándome, desangrándome lentamente. Curitas sobre un corazón roto”), entona después la artista.

Debido a esa letra, a miles de sus fans les ha encantado la canción. Katy Perry, al darse cuenta de ello, optó por agradecerles a través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram (@katyperry), donde incluye varios momentos del detrás de escena en el set del video musical de ‘Bandaids’, así como un clip de ella sonriendo mientras se sumerge en un charco de lodo.

“Espero que la letra de esta canción resuene con alguien que esté pasando por lo que yo he pasado”

“Gracias por el cariño hacia ‘Bandaids’… La verdad es que estuve meses debatiéndome sobre la idea de publicar esta canción… Incluso después de todos estos años, puede ser aterrador ser vulnerable… Pero espero que la letra de esta canción resuene con alguien que esté pasando por lo que yo he pasado, y tal vez esa persona no se sienta tan sola y encuentre la fuerza para seguir adelante, como yo lo he hecho”, se lee en la descripción de su post.

Ambos piensan en el bienestar de su hija

Cabe mencionar que la noticia del fin de la relación de Katy Perry y Orlando Bloom (difundida por primera vez a mitad de este año) fue un baldazo de agua fría para muchos, ya que ambos se habían comprometido en febrero de 2019. Ambos solo se llevan bien como padres de familia por el bienestar de su pequeña Daisy Dove.

