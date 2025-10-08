Ed Sheeran habló acerca del “equilibrio perfecto” que ahora tiene entre la vida familiar y las giras. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Ed Sheeran habló acerca del "equilibrio perfecto" que ahora tiene entre la vida familiar y las giras.
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Hace unos días, te conté que . Ahora me voy a centrar únicamente en el artista británico. Todo a raíz de que se pronunció acerca del “equilibrio perfecto” que ahora tiene entre la vida familiar y las giras.

Si te preguntas dónde brindó esa información, te indico que lo hizo durante su participación en un episodio de ‘Last Meals’ de Mythical Kitchen, según dio a conocer , que tuvo acceso a un clip que muestra una parte de la conversación que tuvo el cantante en dicho programa.

En aquel video, Ed Sheeran aparece dialogando con el presentador Josh Scherer sobre si sus dos hijas (Lyra, de 5 años, y Jupiter, de 3) y su esposa Cherry Seaborn lo acompañarán en su próxima gira. Estoy hablando del ‘LOOP Tour’.

“Siento que mi vida solo funciona cuando estamos juntos”

“Mis chicas han estado de gira conmigo desde el comienzo de ‘Mathematics’”, manifestó el artista británico sobre su gira de 2022. “Siento que mi vida solo funciona cuando estamos juntos”, agregó el cantante, antes de aclarar si siente la obligación de seguir de gira.

“Disfruto mucho de mi carrera”

“No creo que sea una obligación. Disfruto mucho de mi carrera. Me encanta salir de gira, me encanta componer. Las giras han llegado a un punto en que, gracias a mi carrera, puedo compaginarlas con mi familia y puedo decidir lo que hago. Así que si digo ‘Solo quiero tocar los sábados’, eso es lo que hago. Si quiero tocar el viernes, sábado y domingo, también puedo. Pero si me parece demasiado, simplemente digo ‘Solo quiero tocar los sábados’. Y creo que estar en una etapa de mi carrera donde mi vida familiar tiene prioridad y puedo hacer todo eso también, es el equilibrio perfecto”, aseguró.

Las canciones destacadas de Ed Sheeran

  • ‘Perfect’
  • ‘Shape of You’
  • ‘Photograph’
  • ‘Perfect Duet’
  • ‘Shivers’
  • ‘Thinking Out Loud’
  • ‘Bad Habits’
  • ‘Happier’
  • ‘Supermarket Flowers’
  • ‘Eyes Closed’
  • ‘Perfect Symphony’
  • ‘Give me Love’

