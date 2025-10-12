El príncipe Andrés del Reino Unido, envuelto en múltiples controversias por su relación con Jeffrey Epstein, habría mantenido contacto con el magnate financiero tiempo después de asegurar públicamente que habían terminado su amistad.

Según un informe del The Sun, el duque de York le envió un correo electrónico a Epstein en febrero de 2011, en el que le expresaba apoyo y le decía que atravesarían el escándalo “juntos”.

El mensaje fue enviado el 28 de febrero de 2011, apenas un día después de que se publicara por primera vez la famosa fotografía en la que el príncipe aparece junto a Ghislaine Maxwell y Virginia Roberts Giuffre, la joven que años más tarde lo acusaría de abuso sexual.

En el mensaje, el duque de York le expresaba apoyo a Epstein y le decía que atravesarían el escándalo “juntos”. (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP).

Por aquel entonces, Andrés declaró que había cortado todo vínculo con Epstein en diciembre de 2010, tras un viaje a Nueva York donde supuestamente se reunió con él para poner fin a la amistad; sin embargo, el correo revelado contradice esa versión, ya que muestra al príncipe hablando de su deseo de “jugar un poco más pronto” con Epstein.

“¡Estoy igual de preocupado por ti!”, habría escrito el hijo de la reina Isabel II en referencia a la polémica imagen. “No te preocupes por mí. Parece que estamos en esto juntos y tendremos que sobreponernos”, añadió el duque.

El correo electrónico, enviado desde la cuenta oficial del príncipe Andrés, que llevaba la firma automática “HRH The Duke of York KG”, incluía además una invitación a “mantenerse en contacto cercano” y una frase que generó aún más polémica: “¡Jugaremos un poco más pronto!”.

El correo contradice la declaración pública del duque, quien aseguró haber cortado toda relación con el magnate financiero meses antes. (Foto: EFE/ Jason Szenes)

La foto que dio origen al escándalo fue tomada en marzo de 2001 en la casa de Maxwell en Londres y muestra al príncipe con su brazo alrededor de la cintura de Giuffre, que en ese momento tenía 17 años.

Andrés siempre negó haber conocido a la joven e insinuó que la imagen podría haber sido manipulada digitalmente.

El príncipe siempre negó haber conocido a Giuffre y calificó la famosa imagen como posiblemente “manipulada”. (Foto: Departamento de Justicia de los Estados Unidos) / HANDOUT

En 2015, documentos judiciales relacionados con el caso Epstein revelaron que Giuffre alegó haber sido traficada a Londres para mantener relaciones sexuales con el príncipe, acusaciones que él ha negado rotundamente.

Tanto Epstein como Giuffre fallecieron años después, ambos por suicidio.

De qué se le acusa a Jeffrey Epstein

A Jeffrey Epstein se le acusó de una serie de delitos sexuales y de tráfico de personas, principalmente de menores de edad.

Los cargos criminales específicos en su contra incluyen:

Tráfico sexual de menores (cargos federales en 2019).

Abuso sexual de menores.

Reclutar, preparar y abusar de jóvenes menores, en algunos casos de 14 años, desde 1994 y hasta 2004.

Tráfico de menores.

Prostitución infantil.

Estupro.

En 2008, Epstein se declaró culpable de un cargo de solicitud de prostitución con una menor, por el cual cumplió una pena de prisión. Posteriormente, en 2019, fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual de menores, pero se suicidó en prisión antes de ser juzgado.

