Según una experta en lenguaje corporal, Travis Kelce rompió el patrón que seguía Taylor Swift en sus relaciones anteriores, en las que solía “reprimir su confianza” para “encajar falsamente” con sus parejas. Recientemente, la cantante de 35 años anunció su compromiso con el jugador de la NFL, después de dos años de relación, lo que emocionó a sus fans en todo el mundo.

Antes de enamorarse de Travis, Taylor mantuvo romances con varias figuras conocidas, como Joe Alwyn, Harry Styles y Calvin Harris.

La reconocida experta Judi James explicó que su búsqueda del “amor perfecto” terminó cuando dejó de salir con hombres que eran su “gemelo visual” y eligió a alguien totalmente diferente.

En conversación con Daily Mail, Judi señaló que los exnovios de Taylor solían ser similares en altura, complexión y estilo, pero ella casi siempre los superaba profesionalmente. Esto, según la experta, la llevaba a adoptar “rituales compensatorios en su lenguaje corporal y poses”, mostrando actitudes que parecían disminuir su seguridad.

Según Judi James, la cantante ahora muestra seguridad y control en comparación con relaciones pasadas con Joe Alwyn, Calvin Harris y Harry Styles, donde su lenguaje corporal reflejaba incomodidad. (Foto: Brooke Sutton / Getty Images) / Brooke Sutton

“Esos ‘gemelos de Taylor’ hicieron de ella una cita camaleónica: alguien que suprime su confianza e individualidad para crear un encaje falso con la persona que está saliendo”, aseguró.

Con Travis la historia es diferente. Él es un deportista de gran presencia física y con una carrera igualmente exitosa, algo que, según Judi, inició una relación mucho más equilibrada.

Analizando las fotos del compromiso, la experta dijo que reflejan “una rara sensación de complementariedad no verbal”, destacando la ausencia de inseguridad en Travis, algo que no veía en relaciones anteriores de la cantante.

En esas imágenes, Travis aparece arrodillado ante Taylor, sosteniendo el anillo y mirándola con una expresión feliz y expectante.

En las fotos de compromiso, Travis aparece relajado y sin inseguridad, mientras Taylor se muestra tranquila y confiada. (Foto: @taylorsiwft / Instagram)

“No muestra señales de querer imponer su estatus de fama ni exhibir su lado macho”, explicó Judi. “Taylor se inclina hacia él, le toca el rostro con cariño y transmite seguridad. Mientras la mayoría de las fotos de compromiso muestran a la mujer sorprendida y emocionada, aquí vemos a una Taylor tranquila y confiada junto a un Travis que luce casi nervioso”.

La experta también analizó cómo Taylor cambió su lenguaje corporal.

“En estas fotos, ella parece tener el control, incluso cuando están frente a frente. Travis coloca sus manos de forma educada en su cintura mientras ella le acaricia el rostro en un gesto tierno y protector”, dijo.

Para Judi, esto contrasta con otras relaciones donde Taylor intentaba adaptarse al estilo de sus parejas, mostrando una versión más apagada e incómoda. Con Travis, por el contrario, “su imagen se muestra plena y natural”.

Para la experta, Kelce no se siente amenazado por el éxito de la artista, lo que permite que ella se exprese con total autenticidad. (Foto: Jamie Squire / Getty Images)

En comparación, con exnovios como Joe Alwyn, Calvin Harris o Harry Styles, Taylor daba señales de incomodidad o inseguridad.

Judi describe que con Joe “parecía demasiado complaciente”, con Calvin mostraba posturas “auto-reducidas” que indicaban ansiedad, y con Harry proyectaba desesperación por encajar.

Incluso en romances anteriores como con John Mayer, Taylor Lautner o Joe Jonas, su lenguaje corporal reflejaba esfuerzo por parecer la pareja ideal.

Para Judi James, Travis Kelce es diferente porque el deportista no se siente amenazado por la fama y el éxito de Taylor.

“Sus respuestas muestran que aprecia esos aspectos y no hay señales de inseguridad”, concluyó la experta.

Según sus observaciones, la cantante parece haber encontrado una relación donde puede ser ella misma, sin reprimir su confianza.

Taylor Swift y Travis Kelce se casan

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 con una emotiva publicación conjunta en Instagram, donde aparece Kelce arrodillado en un jardín lleno de flores y Swift luce un impresionante anillo de compromiso.

Su historia de amor comenzó en 2023, cuando Swift y Kelce comenzaron a verse tras su encuentro en uno de los conciertos de la Eras Tour. Desde entonces, suelen asistir a eventos públicos y se apoya mutuamente en sus respectivas carreras. Su relación fue considerada fenómeno cultural que impulsó un aumento en la audiencia de la NFL y ventas de mercancía.

El compromiso llega en un momento clave, justo antes del inicio de la temporada NFL 2025 y mientras Swift se prepara para lanzar su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, el 3 de octubre.

