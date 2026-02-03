La madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida en Arizona en circunstancias que las autoridades calificaron como preocupantes. Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez la noche del sábado en su casa ubicada en Catalina Foothills, al norte de Tucson. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Pima, Nancy se encontraba en un estado de salud física delicado y era considerada una adulta vulnerable.

Un familiar llamó al 911 alrededor del mediodía del domingo para reportar su desaparición, luego de que no se presentara a un servicio religioso, señalaron las autoridades.

El caso comenzó como una misión de búsqueda y rescate, pero desde el inicio presentó elementos inusuales. Detectives de homicidios inspeccionaron la vivienda, algo que no es habitual en desapariciones comunes.

“Hemos prácticamente puesto todo lo que tenemos en esto”, dijo el sheriff Chris Nanos en una conferencia de prensa recogida por ABC15 Arizona.

Aunque al inicio el caso fue tratado como una misión de búsqueda y rescate, la Policía encontró elementos sospechosos que llevaron a investigarlo como un crimen. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

Aunque las autoridades aclararon que Nancy no padecía demencia ni Alzheimer y que era “de mente completamente lúcida”, su movilidad era muy limitada.

“Ella tiene algunos problemas físicos que limitan su capacidad para moverse”, explicó Nanos, quien advirtió que no podía caminar más de 50 metros por sí sola y que la exposición al frío era un factor de riesgo.

Con el avance de la investigación, la Policía comenzó a tratar el caso como un posible crimen.

“Sabemos que ella no simplemente salió caminando de ahí. Ella no se fue por su cuenta”, afirmó Nanos.

El sheriff evitó dar más detalles sobre las razones específicas al considerar que sería inapropiado hacerlo en esta etapa.

Las autoridades confirmaron que la mujer dejó atrás objetos personales y medicación vital, lo que descarta una salida voluntaria. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Los investigadores hallaron en la vivienda objetos personales clave, incluidos documentos, llaves, teléfono celular y medicamentos que necesita a diario para sobrevivir.

“No es una situación en la que ella se haya ido voluntariamente, porque no tomó nada de lo que normalmente uno llevaría”, dijo una fuente cercana a la familia al Daily Mail, que también informó que la mujer dejó atrás medicación vital.

La búsqueda se intensificó con la participación de agencias federales. Según explicó el periodista Tom Winter en el programa “Today”, se desplegaron helicópteros con cámaras infrarrojas, drones y recursos de la Patrulla Fronteriza, mientras el FBI fue notificado del caso.

“El tiempo es crítico”, advirtió Nanos según declaraciones citadas por ABC News. “Ella necesita medicación que, si no la recibe en 24 horas, podría ser fatal”.

El operativo incluye agencias federales y es considerado una carrera contra el tiempo. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Más tarde, Los Angeles Times informó que se hallaron restos de sangre y señales de ingreso forzado en la vivienda, lo que reforzó la hipótesis de un secuestro.

“En este punto, los investigadores creen que fue sacada de la casa contra su voluntad”, confirmó un portavoz policial al diario.

De acuerdo con ABC News y KVOA, las autoridades ya se encuentran analizando pruebas de ADN y registros del teléfono celular.

Por su parte, el sheriff hizo un llamado a la ciudadanía: “Solo llámenos. Déjela ir. Solo llámenos. La familia te lo dirá, aquí no se hacen preguntas. No necesitamos otro final malo y trágico”.

Cómo actúa la Policía de Arizona ante un posible secuestro

En Arizona, cuando la Policía recibe un reporte de una posible desaparición o secuestro, actúa de inmediato para registrar la información y activar recursos de búsqueda. Según el sitio web oficial de la Legislatura del Estado de Arizona, las autoridades ingresan los datos relevantes (como descripción física, últimas ubicaciones conocidas y fotografías) en el sistema estatal y en la base de datos nacional de personas desaparecidas para facilitar la coordinación con otras agencias y acelerar la investigación.

Además, el estado cuenta con sistemas de alerta que pueden movilizar a la comunidad y medios de comunicación si se determina que la persona desaparecida está en peligro.

