Muchos saben que Ariana Grande es una cantante sumamente famosa, pero no todos tienen idea que también es una excelente actriz. De hecho, luego de protagonizar ‘Wicked’, fue nominada a los Oscar 2025 en la categoría mejor actriz de reparto por su papel de ‘Glinda’. Si bien no se quedó con la estatuilla, nadie puede discutir su talento para la actuación. Precisamente, al verse involucrada en nuevos proyectos relacionados a ese mundo se empezó a rumorear que planea abandonar la música, pero eso ya se encargó de desmentirlo. Para ella, todo lo que se ha dicho al respecto es una “tontería”.

No creas que su respuesta a esos rumores se produjo durante una conferencia de prensa. La realidad es que ella se animó a pronunciarse sobre el tema a través de la publicación de un video (donde sale cantando en el Met Gala 2024) en Instagram (su cuenta es @arianagrande).

Si bien siempre ha sido un deleite para sus fans escucharla, toda la atención fue puesta en la descripción de su post. “¡¡Qué tontería de su parte asumir que solo porque estoy tan ocupada con tantas cosas planeo abandonar el canto y la música!!”, fue lo primero que escribió.

Ariana Grande es una cantante, compositora, actriz, productora musical y empresaria estadounidense. (Foto: Gilbert Flores / Variety vía Getty Images)

“Habrá que hacerle espacio a todo”

“(La música) es y siempre ha sido mi sustento. Habrá que hacerle espacio a todo. Puede que no se vea exactamente igual que antes, pero prefiero mucho más cómo lo veo en mi cabeza. Me lo estoy pasando bien”, aseguró después la artista, que lanzó su último álbum (‘Eternal Sunshine’) el año pasado.

“Estoy trabajando en un plan para cantarles a todos”

Ya más adelante, recalcó que se siente “agradecida, emocionada e inspirada”. A su vez, dejó en claro que está “encontrando un equilibrio entre muchos proyectos y esfuerzos” que le encantan, y todo lo está haciendo a su manera. “Así que estoy trabajando en un plan para cantarles a todos el año que viene. Aunque sea solo un ratito. Los amo”, precisó. Justo estas últimas dos oraciones alegraron enormemente a sus fans, ya que quieren tener nuevamente la oportunidad de acompañarla en los escenarios. La última gran serie de conciertos de la artista fue el ‘Sweetener World Tour’ en 2019.

Ariana Grande nació el 26 de junio de 1993 en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos. (Foto: Monica Schipper / Getty Images)

Sus nuevos proyectos relacionados a la actuación

Cabe mencionar que recientemente Ariana Grande, de acuerdo a People, fue confirmada como actriz de doblaje en la película animada ‘Oh, the Places You’ll Go!’. Además, es necesario recordar que repetirá su papel de ‘Glinda’ en ‘Wicked: For Good’, que se estrenará en los cines el próximo 21 de noviembre de 2025. Por último, ten en cuenta que protagonizará junto a Robert De Niro y Ben Stiller la cinta de ‘Meet the Parents’.

